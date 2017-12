Casimiro: McKissic puede estar frustrado por no adaptarse al equipo

Casimiro: McKissic puede estar frustrado por no adaptarse al equipo

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha manifestado hoy que las críticas formuladas contra él por el jugador Shaqueille McKissic en su cuenta en Twitter pueden deberse a que esté "frustrado" por no adaptarse bien a la filosofía de juego del conjunto.

En una rueda de prensa, Casimiro ha explicado además que en el Gran Canaria se trabaja siempre con la máxima exigencia por representar a un club y a una isla, y que por ello a veces puede haber algún enfrentamiento verbal, pero en ningún caso físico.

El alero estadounidense Shaquielle McKissic, apartado del Herbalife Gran Canaria por criticar públicamente Casimiro, sugirió ayer en su cuenta de Twitter que este podría haberle agredido.

Carimismo ha reconocido que la actitud del alero norteamericano "ha sorprendido a todos", porque hasta ahora "había trabajado bien". "Estamos hablando de un jugador que ha sido titular en 13 de los 16 partidos que llevamos entre Liga Endesa y Eurocup, con 17 minutos de promedio, cuando el jugador que más actúa en nuestro conjunto no llega a 23. Desde el primer momento se le ha intentado ayudar a sacar su máximo rendimiento a favor del club, al igual que al resto", ha asegurado.

El entrenador del Herbalife ha lamentado además que McKissic haya elegido las redes sociales para airear esta situación. "Es un chico que no ha dado ningún problema en los entrenamientos y que ha trabajado bien, aunque posiblemente no se haya adaptado tan bien a nuestra filosofía de juego y de roles en el equipo. Creo que esto le ha llevado a una frustración que ha canalizado en las redes sociales, lo cual no es lo más indicado", ha dicho.

Sobre la actitud agresiva que le achaca a Casimiro, éste ha considerado que (McKissic) solo puede referirse a cuando estábamos en un tiempo muerto en San Petersburgo, reclamando verbalmente intensidad y rigor para hacer el trabajo. Él decidió levantarse y yo le dije que el tiempo muerto no había acabado. Nada más. Fue un momento en el que los dos estábamos nerviosos y queríamos ganar".

El técnico ha afirmado que desde aquel partido (disputado el pasado 14 de noviembre) hasta la fecha no había ocurrido absolutamente nada fuera de lugar entre ambos.

"Tras perder el reciente encuentro de Liga Endesa ante el Real Madrid ya todos estábamos pensando en lo que nos jugamos esta semana (ante Tofas Bursa en Eurocup y frente a San Pablo Burgos en Liga)", ha revelado.

El entrenador del Gran Canaria ha desvelado, en cualquier caso, que tiene la conciencia tranquila. "He dormido muy bien y muy tranquilo, porque siempre intento hacer lo mejor para el equipo. Mis jugadores saben que el nivel de exigencia es alto, pero siempre a nivel profesional, y que nunca, y ahí están mis jugadores y ex jugadores para decirlo, le he faltado el respeto a ninguno de ellos en los 30 años que llevo en el baloncesto", ha dicho.

Por otro lado, Casimiro no ha sido tajante a la hora de decir si aceptaría que McKissic se reincorporase a la disciplina de la plantilla, y ha señalado que como técnico está sujeto a la disciplina de un club "que hace las cosas muy bien", por lo que acatará las decisiones que tome la entidad, aunque sí ha adelantado que se le abrirán las puertas a quien no esté implicado.

"No es un plato de buen gusto estar en boca de nadie por estas cosas, pero en el fondo yo le perdono, porque es producto de una frustración. Él ha intentado hacer las cosas pero no le han salido, porque esta Liga es complicada a nivel táctica", ha manifestado.