El Valencia recupera la solidez pero sufre en Israel su séptima derrota seguida (94-91)

El Valencia Basket recuperó parte de la solidez que había perdido su juego en las últimas semanas y compitió casi al final del encuentro en la pista del Maccabi Tel Aviv pero no pudo evitar sufrir su séptima derrota consecutiva en el torneo europeo, aunque su constancia le permitió tener un último tiro para tratar de forzar la prórroga.

El encuentro empezó con un ágil intercambio de canastas del que el Valencia salió bien parado gracias a que acertó en sus cuatro primeros tiros desde la línea de 6'75. Pero la efectividad del tosco Paparakhousi minimizó el impacto y el Maccabi acabó por hacerse con la iniciativa del juego y el marcador.

Un par de canastas del joven Hlinason y un par de triples de Rafa Martínez dieron tiempo al Valencia para acomodarse a un menor acierto desde la línea de tres puntos. Y el equipo de Txus Vidorreta supo ajustar su defensa y cerrar mejor el rebote defensivo.

Con esos mimbres, el conjunto español supo explotar la calidad ofensiva de Erick Green, que con mejores decisiones permitió que sus muchos puntos se combinaran con otras acciones de sus compañeros de manera que el Valencia no se convirtió en excesivamente previsible. Sólo una canasta de Parakhouski sobre la bocina evitó que los visitantes llegaran por delante al descanso (46-46, m.20).

El Maccabi regresó a la pista más agresivo en las dos canasta y Pierre Jackson le condujo a un parcial de 8-0 que obligó al Valencia a despertarse de golpe. Fue San Emeterio quien le salvó del mal momento con diez puntos casi consecutivos (62-60, m.27).

Tres ataques seguidos para ponerse por delante tuvo el Valencia pero le faltó claridad para lograrlo y el Maccabi volvió a salir mejor en el inicio el último cuarto lo que obligó a Txus Vidorreta a parar el encuentro. El tiempo muerto y una canasta con adicional de San Emeterio le devolvieron las buenas sensaciones.

Devolver los 'golpes' del equipo israelí dio confianza el Valencia durante unos minutos pero el Maccabi, alimentando bajo el aro un potente Tyus, siguió sumando y no se puso nervioso.

Un triple a tabla de Deshaun Thomas disparó la confianza de los locales y minaron la confianza de los visitantes, a los que se les hizo un mundo tener que remontar una ventaja de nueve puntos.

No dejó de luchar el equipo valenciano que con dos triples casi seguidos, de Doornekamp y Van Rossom, se ganó una última opción, que el Maccabi le 'regaló' al no conseguir poner el balón en juego en los cinco segundos reglamentarios a falta de trece segundos pero en la última acción el triple de Green no entró y el choque se acabó según el guión previsto.

- Ficha técnica:

94; Maccabi Tel Aviv (25+21+23+25): Jackson (21), Kane (2), Roll (8), Bolden (5), Parakhouski (14) -cinco titular- Thomas (20), Tyus (6), Dibartolemeo (6), Cohen (-) y Cole (12).

91; Valencia Basket (21+25+19+26): Vives (11), Green (24), Doornekamp (6), Thomas (7), Pleiss (8) -cinco titular- Van Rossom (3), Rudez (3), Rafa Martínez (6), San Emeterio (15) y Hlinason (8).

Árbitros: Lamonica (ITA), Latisevs (LET) y Racys (SUE). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón Menora Mivtachim Arena ante 11.000 espectadores.