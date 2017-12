Pau Ribas: "A menudo la ansiedad de querer ganar nos hace perder"

Barcelona, 13 dic (EFE).- El jugador del Barcelona Lassa Pau Ribas ha reconocido que su equipo a veces sufre ansiedad por querer ganar los partidos, algo que, al mismo tiempo, conlleva derrotas como las dos últimas que han sufrido en la Euroliga y en la Liga Endesa.

En la víspera del encuentro europeo que el equipo azulgrana disputará mañana ante el Real Madrid en el Wizink Center, el escolta catalán ha reconocido que el gran problema del Barça es la "montaña rusa" de resultados en la que están inmersos.

"Estamos con ganas después de haber perdido. A veces la ansiedad de ganar nos hace perder. Podemos tener errores, pero no podemos volver a repetir el error dos veces", ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado las dos últimas derrotas en el Palau Blaugrana ante el Fenerbahce y el Iberostar Tenerife, algo que les obliga a "mantener una línea más continúa" en casa.

"No estamos contentos con estas derrotas, pero esto es el pasado y hay que empezar a ganar. No podemos mirar la clasificación si no nos centramos en nuestro juego", ha añadido.

Sobre el encuentro de mañana ante el eterno rival, Ribas ha subrayado que "quién pueda controlar las emociones tendrá las primeras ventajas" y ha avisado de los peligros del Real Madrid, a pesar de las múltiples bajas que acumula.

"No nos lo planteamos que Luka Doncic sea medio Madrid. El equipo pasa por él porque tiene el balón mucho rato, pero tendremos que ser listos y aprovechar que sus circunstancias no son los mejores, pero también es verdad que una rotación baja, une a un equipo. Será un equipo duro, que se aferrará al partido aunque tenga problemas", ha concluido.