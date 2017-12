Vidorreta: "Necesitamos un triunfo"

Valencia, 18 dic (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, reconoció en rueda de prensa que su equipo necesita el triunfo en la visita de este martes al Real Madrid en la Euroliga, tras la importante racha de derrotas consecutivas que lleva en la competición continental.

Para lograrlo, el técnico vasco apuntó que su equipo no debe jugar con presión, hacer una buena defensa y sacar provecho de las ventajas que encuentre.

"Lo más importante es jugar un buen baloncesto, estar a buen tono defensivo, como creo que lo estamos teniendo habitualmente, y tener plena confianza en las cuestiones en las que podamos encontrar ventajas", indicó.

"Hay que tratar que no haya presión porque cuando nos sentimos presionados no podemos sacar las cosas adelante. Tenemos que saber gestionar la motivación de saber que estamos jugando bien, que hemos hecho muy buenos partidos, pero no los hemos rematado. Hemos jugado muy bien en los últimos partidos fuera de casa, tanto en Tel Aviv como en Alemania", recordó.

Sobre el actual estado de forma del conjunto madrileño, comentó que "ahora parece que ha recuperado su mejor tono otra vez, pero también es verdad que hace unas semanas estaba pasando por una racha de dificultades. De hecho, en los ocho últimos partidos de Euroliga ha ganado solo dos".

"Hay dos o tres jugadores que en estos momentos están en un estado de forma excepcional. Doncic desde principio de temporada. Campazzo con un buen ritmo de juego y Carrol especialmente acertado desde la línea de tres", precisó.

"Lo más importante es que llevan con el mismo entrenador siete temporadas y tienen muchos resortes, por lo que les resulta muy sencillo poder reaccionar ante cualquier planteamiento especial que tú hagas. Eso les da gran ventaja, especialmente ahora que jugamos muchos partidos en pocos días", prosiguió.

Por último, se refirió al estado físico de Guillem Vives: "En el partido de ayer le vi un poco mejor después de cómo le había visto en los anteriores. Siempre ha dado el nivel en las dos primeras entradas, pero a partir del descanso le estaba costando. Ayer le vi mejor y espero que sea una buena señal y pueda ayudar más en los segundos tiempos".