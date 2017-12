Mirotic sigue espectacular e invicto; Pau tira de experiencia; Abrines gana

Houston (EE.UU.), 19 dic (EFE).- El ala-pívot Nikola Mirotic vive su mejor momento como profesional en la NBA y fue de nuevo la figura que lideró a los Bulls de Chicago y les permitió mantener la racha ganadora de seis triunfos consecutivos y convertirse en el jugador español más destacado de la jornada de la NBA.

Aunque Mirotic no fue titular, respondió con 22 puntos y lideró al equipo de Chicago al triunfo (117-115) ante los Sixers de Filadelfia.

"No hay duda que la vuelta de Mirotic ha traído la confianza al equipo. Ya vivido muchos momentos de presión y su experiencia se hace sentir entre nuestros jóvenes", comentó su entrenador, Freg Hoiberg.

Mirotic, que tiene un promedio de más de 20 puntos, anotó 7 de 16 tiros de campo, incluidos 3 de 6 triples, y 5-7 desde la línea de personal.

El jugador montenegrino español acabó también como líder en las acciones dentro de la pintura al capturar 13 rebotes -12 defensivos-, dio dos asistencias, recuperó un balón, perdió dos; puso un tapón y cometió dos faltas personales.

"Mi objetivo cuando estoy en el campo no es otro que hacer que todo sea sencillo y es cierto que ahora me encuentro con una gran confianza. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto como lo hago ahora jugando al baloncesto", declaró Mirotic.

Su compañero de selección, el pívot Pau Gasol también fue decisivo para que los Spurs de San Antonio se reencontrasen con el triunfo al ganar 109-91 a los devaluados Clippers de Los Ángeles.

Gasol salió 22 minutos a la pista del AT&T Center de San Antonio y aportó ocho puntos al anotar 2 de 7 tiros de campo; falló un intento de triple y estuvo perfecto 4-4 desde la línea de personal.

El mayor de los hermanos Gasol mostró liderazgo bajo los aros al ser el mejor de los Spurs con 12 rebotes, incluidos ocho defensivos y cuatro ofensivos.

Además, repartió tres asistencias, recuperó un balón, le quitaron dos, puso un tapón y forzó dos faltas personales.

Los Thunder de Oklahoma City sufrieron antes de imponerse 95-94 a los Nuggets de Denver, y el escolta Álex Abrines, a pesar de que salió de reserva, surgió como factor ganador al estar perfecto en los tiros a canasta y aportar 11 puntos.

Abrines anotó los tres tiros de campo que hizo a canasta (todos triples) y acertó con 2-2 desde la línea de personal.

A pesar de jugar apenas 14 minutos también se hizo sentir en el juego defensivo con cinco rebotes bajo la canasta de los Thunder; recuperó un balón y cometió una falta personal.

Con los Nuggets llegó su compatriota, el ala-pívot Juancho Hernangómez, que no disputó ningún minuto.

Por su parte, el base Ricky Rubio que dirigió de nuevo el juego de los Jazz de Utah, que lucharon, pero al final no pudieron sacar provecho de su visita al Toyota Center de Houston, donde el equipo local de los Rockets se impuso por 120-99.

Rubio jugó 37 minutos y aportó 14 puntos tras anotar 6 de 12 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y encestó 1 de 2 desde la línea de personal.

El jugador de El Masnou repartió cuatro asistencias, capturó tres rebote defensivos, recuperó dos balones, le quitaron otro, y le señalaron dos faltas personales.

Mientras que el pívot Willy Hernangómez, después de seis partidos consecutivos sin tener un solo minuto de acción con los diezmados Knicks de Nueva York, jugó cinco como reserva en el encuentro que perdieron a domicilio por 109-91 ante los Hornets de Charlotte.

El mayor de los hermanos Hernangómez consiguió cinco puntos al anotar 2 de 3 tiros de campo y acertó 1-1 desde la línea de personal, además de perder un balón.