Rubio convencido que tanto él como los Jazz van a más con su rendimiento

Houston (EE.UU.), 20 dic (EFE).- El base español Ricky Rubio cada día se encuentra mas seguro de su juego y de la confianza que tiene tanto en el apartado individual como con su equipo de los Jazz de Utah, a quienes considera que han mejorado en su rendimiento de conjunto y van a más, sin importar la marca actual.

"Tenemos complicaciones como todos los equipos", declaró Rubio a la Agencia EFE. "Pero no hay que poner ninguna excusa en cuanto a las derrotas y centrarse en lo positivo".

El jugador de El Masnou se refiere al gran número de lesiones que los Jazz han sufrido desde que comenzó la temporada y que les han impedido tener continuidad en el rendimiento colectivo. Su marca (14 victorias y 17 derrotas) no refleja, en su opinión, la realidad de l calidad que tiene la plantilla.

"Creo que estamos jugando bien como equipo, estamos sacando partidos importantes, pero bueno tenemos que ser un poquito más constantes, aunque el calendario tampoco nos ha ayudado mucho", valoró Rubio, que se ha convertido en titular indiscutible de los Jazz y jugador fundamental en la dirección del ataque.

Rubio, de 27 años, es consciente de que todos los rivales de la NBA son difíciles, y más cuando te enfrentas a ellos como visitantes, como les ha sucedido en la última gira que han tenido y que concluyeron con el duelo ante los Rockets de Houston, la franquicia con la mejor marca de la liga.

"Hemos tenido a rivales muy difíciles fuera de casa y eso es complicado de superar, pero bueno tenemos que pensar en un futuro", subrayó Rubio. "Estamos trabajando para llegar bien al final de temporada".

El base internacional español, que tiene promedios esta temporada de 12,1 puntos y 4,8 asistencias, reiteró que la temporada es larga, que falta mucho recorrido y que su objetivo no será otro que estar en los playoffs.

"Con esa mentalidad, de estar bien cuando llegue la recta final de la temporada es por lo que trabajamos", destacó Rubio, que lleva ya siete años en el mejor baloncesto del mundo. "Lo que sí está claro es que vamos a más como equipo, mejoramos y creo que, si miramos hace un mes, hemos mejorado muchísimo".

Precisamente, uno de los jugadores que ha elevado su nivel individual ha sido Rubio, especialmente en el apartado ofensivo, ya que el entrenador del equipo, Quin Snyder, lo considera como una opción para apoyar a los hombres claves del ataque.

"He mejorado en mi nivel de los tiros a canasta, aunque eso depende del rival al que te enfrentes, lo que necesite el equipo", explicó Rubio. "La verdad es que dentro del equipo hay muchas variables, pero la gran realidad a nivel personal es que me siento cómodo, con confianza".

Si habido un equipo cargado de jugadores importantes que han sufrido lesiones, como el hombre franquicia, el pívot francés Rudy Gobert, han sido los Jazz, algo que ha propiciado que tanto a Rubio como el resto de sus compañeros les toque aportar todavía mayor esfuerzo en el campo.

"Toquemos madera, pero la verdad es que me siento muy bien, he trabajado mucho para llegar bien durante la temporada, y estoy contento", analizó el jugador de El Masnou. "Me siento bien, aunque también tengo que decir que nunca estás al ciento por ciento en una temporada de la NBA, pero sí que me siento cómodo".

Respecto a los Rockets de Houston, Rubio fue categórico al reconocer que han formado un grupo muy "bueno" y "difícil" de superar.

"Están cambiando un poco el baloncesto, al jugar mucho al contraataque y tiros de tres, y eso es difícil de defender, además que tienen muy buenos jugadores", analizó Rubio. "Pero sobre todo han añadido muy buena defensa y si juntas las dos cosas y las combinas bien, te sale el mejor equipo que hay ahora en la NBA".

Por Sonia Salazar