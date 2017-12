Vidorreta pide máxima unión para romper ante Panathinaikos racha de derrotas

Valencia, 27 dic (EFE).- Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, pidió máxima unión para poder romper este jueves ante el Panathinaikos en la Fonteta la racha de diez derrotas seguidas que arrastran en la competición y que vinculó a las múltiples lesiones que han tenido en los últimos meses.

"Lo más importante es que estemos todos juntos para solventar una situación que ni yo ni nadie recuerda, ya no en el Valencia Basket sino en ningún equipo de nuestro nivel y con la que estamos cumpliendo objetivos en la Liga pero que ante los mejores equipos de Europa nos impide tener los resultados que nos gustaría", señaló en declaraciones a los medios.

Vidorreta admitió que en esta situación sólo pueden plantearse ir "partido a partido".

"No podemos plantearnos más allá. Es fundamental para todos que en los momentos difíciles estemos más unidos que nunca", apuntó.

El entrenador vasco dijo que deben usar la misma receta que en los partidos que han estado cerca de ganar, que es la "máxima implicación de los jugadores, con la Fonteta a tope con la plantilla porque se lo merece y el entrenador tratando de equivocarse menos".

"Seguramente me habré equivocado un poco más de lo que me hubiera gustado porque eso habrá incidido en que en algún partido no he podido ayudar lo suficiente a los jugadores", afirmó.

Vidorreta descartó que vaya a reservar jugadores que tengan problemas físicos aunque sea en la ACB donde se jueguen la clasificación para la próxima Euroliga.

"No, sería un gran error por mi parte. Tenemos que ir siempre con mentalidad de ganar, bajo cualquier circunstancia hay que ir a ganar cada partido", destacó.

El técnico vasco anunció además que en el choque ante el Panathinaikos podría volver a contar con Damjan Rudez, que no ha jugado en los últimos partidos por decisión técnica.

"Damjan no cuajó sus actuaciones en las oportunidades que se le dieron y ha salido de la rotación pero cuando tienes bajas tienes que tratar de alargarla y en el aspecto positivo para él hay que decir que sus últimos entrenamientos han sido buenísimos. No digo que mañana vayan a jugar 30 minutos y a hacer 20 puntos pero vuelve a estar en condiciones de alargar un poco la rotación", explicó.