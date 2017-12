El Unicaja quiere trasladar a la liga su excelsa trayectoria en Europa

Málaga, 29 dic (EFE).- El Unicaja visita este sábado al RETAbet Bilbao Basket con la clasificación para la Copa del Rey en juego y con el reto de trasladar a la Liga Endesa su excelsa trayectoria en la Euroliga, después de que el jueves encadenara su cuarta victoria en el máximo torneo europeo ante el Maccabi Tel Aviv (78-89).

El equipo malagueño se encuentra en un excelente estado de forma, con un brillante rendimiento en diciembre al haber logrado entre todas las competiciones seis triunfos y tres derrotas, aunque de este balance ganó dos partidos en la liga nacional y perdió otro, mientras que en Europa cayó en los dos primeros, pero se impuso en los cuatro últimos.

A pesar de su gran momento, el Unicaja no puede confiarse porque necesita vencer al conjunto bilbaíno, que no está en una buena situación, antepenúltimo con cuatro triunfos, para no descolgarse de los ocho primeros cuando restan cinco partidos para que concluya la primera vuelta y se conozcan los clubes que jugarán la Copa del Rey en Las Palmas.

El Unicaja, con seis triunfos, es noveno, a uno del Monbus Obradoiro y del Iberostar Tenerife, y necesita como mínimo entre tres y cuatro victorias para asegurarse la clasificación para el torneo copero, su primer objetivo de la temporada.

El conjunto cajista ganó en cuatro de los últimos seis partidos que disputó en Bilbao, entre ellos el de la pasada temporada por 63-74, aunque con el cambio de entrenador, ahora el croata Veljko Mrsic -exjugador del Unicaja- el Bilbao Basket ha mejorado en su juego.

La expedición el Unicaja llegó la pasada madrugada a Bilbao en un vuelo chárter desde Tel Aviv, con lo que el equipo entrenado por Joan Plaza intentará que no le afecte el cansancio acumulado para un partido en el que es baja el escolta serbio Dragan Milosavljevic, baja por una lesión muscular.

El encuentro comenzará a las 19.30 horas en el pabellón Bilbao Arena y será dirigido por los colegiados Cortés, Rial y Mendoza.