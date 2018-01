Brussino: ´Ginóbili es mi referente y mi idea de juego es similar a la suya´

Las Palmas de Gran Canaria, 4 ene (EFE).- El nuevo jugador del Herbalife Gran Canaria, el internacional argentino Nicolás Brussino, ha asegurado durante su presentación que su referente es Manu Ginóbili, escolta de San Antonio Spurs, y que su idea de juego es similar a la de su veterano compatriota, toda una leyenda en la NBA.

Nicolás Brussino, alero de 24 años, 2,01 metros y tercer argentino que jugará en el 'Granca' tras Jorge Racca y Víctor Baldo, ha estado acompañado durante el acto por el presidente del nuevo club amarillo, Enrique Moreno, y el director deportivo, Berdi Pérez.

El jugador sudamericano ha asegurado que está muy contento de pertenecer al Herbalife Gran Canaria, entidad a la que ha agradecido la oportunidad que le brinda poder actuar en España.

"Tengo muchas ganas de empezar este nuevo reto y experiencia profesional. Hubo varios equipos interesados en mí, pero me convenció el hecho de que el Gran Canaria lleva haciendo buenas temporadas desde hace años y, además, también me gustó la idea y la propuesta de este conjunto", ha afirmado el espigado alero.

Nico Brussino, que lucirá el dorsal número 10, ha revelado que es "un jugador de equipo", al que le gusta hacer lo que le solicite su técnico.

"Me gusta dar pases, tirar y jugar con la pelota. Ginóbili es un referente para todos los argentinos y tratamos de mirarlo a él, aunque cada uno tiene sus condiciones y su talento. Manu es más tirador nato y no sé si debo compararme con él, pero esa es mi idea de juego", ha indicado.

Brussino, que está en condiciones de debutar con su nuevo equipo, algo que podría producirse este próximo domingo en el Gran Canaria Arena ante Bilbao Basket en partido de la Liga Endesa, ya tuvo ocasión de presenciar las evoluciones de sus nuevos compañeros, en el encuentro de Eurocopa del pasado martes ante Alba Berlín.

"Vi bien al equipo con muchas ganas y muy buena defensa, y espero complementarme lo más rápidamente posible tras mi paso por la NBA, que para mí fue positivo. Allá no tuve muchas oportunidades, pero cuando jugué lo hice bien. Yo deseo volver a la NBA, aunque no me importaría estar varios años en la Liga española, porque me gusta mucho", ha dicho.

De igual forma, el internacional argentino ha reconocido que así como sus principales virtudes son los lanzamientos y los pases, debe mejorar aún más en defensa, faceta en la que ha comentado que va a más, tras haber trabajado bastante en las últimas temporadas en la máxima competición estadounidense.

Por su parte, el presidente Enrique Moreno ha señalado que en el Herbalife Gran Canaria siempre están "mirando hacia el futuro" e intentando crecer lo máximo posible, y ha añadido que Brussino viene a sumar en un conjunto en el que "todos los jugadores tienen su papel y son importantes".

Mientras, Berdi Pérez ha resaltado la "amplia experiencia internacional" del jugador pese a su juventud, tras haber actuado con la selección de Argentina y con los NBA Dallas y Atlanta, al tiempo que se ha congratulado de contar con un refuerzo que ofrece "una amplia versatilidad" al técnico Luis Casimiro.