Tom Brady contradice la versión periodística sobre el traspaso de Jimmy Garoppolo

Foxborough (Massachusetts, EE.UU.), 9 ene (EFE).- El legendario mariscal de campo Tom Brady se ha convertido en el último jugador o directivo de los Patriots de Nueva Inglaterra que ha tenido que ofrecer su versión sobre la situación interna que se vive dentro del equipo y también su posición entorno al traspaso del pasador Jimmy Garoppolo a los 49ers de San Francisco.

Brady fue hoy categórico al rechazar por completo la historia que la revista especializada ESPN The Magazine ofreció sobre su actitud tras conocer la salida de Garoppolo, el mariscal de campo que estaba destinado a ocupar su puesto cuando decidiese retirarse.

La versión del artículo indicaba que "algunos jugadores y miembros de la institución notaron que Brady parecía especialmente contento" cuando conoció que Garoppolo había dejado la organización de los Patriots.

"Lo que puedo decir muy alto es que se trata de una pobre caracterización. En 18 años, nunca he celebrado que alguien sea traspasado o despedido", reivindicó Brady en su entrevista semanal en Kirk and Callahan Show de la WEEI.

El mariscal de campo estelar fue demoledor a la hora de calificar el trabajo realizado por el profesional encargado del escribir el informe en la revista especializada.

"Se trata de algo decepcionante escuchar que alguien se exprese de esa forma o que un escritor comente eso porque está muy lejos de lo que yo creo entorno a mis compañeros", subrayó Brandy.

El legendario pasador fue más lejos al decir que siempre ha estado al lado de los profesionales a los que le han tocado las dolorosas experiencias de tener que dejar al equipo.

"Me he identificado con las experiencias de otras personas. Sé que estas situaciones no son fáciles. Nunca me han traspasado o despedido, pero creo que puedo imaginarme cómo se sintieron tanto Jimmy (Garoppolo) como antes Jacoby (Brissett)", valoró Brady.

El mariscal de campo subrayó que seguía en contacto con ambos excompañeros, al igual que con Matt Cassel al que también lo había tenido antes como reserva.

"Puedo presumir que tengo una gran relación con todos los mariscales de campo con los que he trabajado", subrayó Brady. "Así que el hecho que me caractericen de esa manera no se ciñe con la verdad".

Sin embargo, Brady reconoció que no había leído la historia completa que ofreció la revista ESPN The Magazine, pero consideraba que si se enteró del contenido principal de la misma y que al final respetaba a todos los profesionales, aunque no estuviese de acuerdo con lo que pudiesen decir.

"Lo que está claro es que tengo una filosofía de vida con la que intento ser un buen compañero y trabajar tan fuerte como puedo para ayudar a que el equipo gane, si después alguien escribe en la dirección de contradecir esa realidad, entonces al final aceptas que cada quien pueda creer lo que quiera", analizó Brady. "Como siempre estoy tranquilo conmigo mismo y mi conciencia".

Brady también negó que haya intervenido para que Garoppolo no pudiera trabajar con Alex Guerrero, al tiempo que defendió la relación con su entrenador personal y socio.

"Saben cómo me siento entorno a Alex (Guerrero) y el trabajo que hemos hecho", destacó Brady. "Sigo adelante con el proceso que me ha funcionado por un largo tiempo".

Finalmente, le preguntaron qué era cierto de la historia en la que se decía que el entrenador en jefe Bill Belichick se había opuesto a que Guerrero tuviese acceso a las instalaciones de entrenamiento del equipo.

"Todos tienen verdades diferentes, incluido yo mismo y por supuesto Belichick", expresó Brady. "Lo que está claro es que he hecho las cosas de la misma manera por un largo tiempo. Me gusta hablar por mi y no por alguien más ni por su experiencia. Intento hacer las cosas de la mejor manera posible, como siempre, aunque soy consciente que tal vez no gusten a todos mis compañeros".

Por su parte, Belichick ya había salido también a clarificar las versiones periodísticas que aparecieron en la revista ESPN Magazine en las que se hablaba de una guerra interna dentro de la organización de los Patriots y que etapa histórica con el equipo se acercaba a su final.

El entrenador en jefe de los Patriots negó contestar preguntas sobre la alegada fricción en la cúpula del equipo catalogando los informes como "comentarios sin base alguna" y dentro de la organización no hay otro objetivo que luchar al máximo por conseguir revalidar el título de campeones del Super Bowl, que el año pasado ganaron en Houston.

En este sentido Brady reiteró que el ambiente dentro de Patriots sigue igual que siempre, listos para superar todas y cada una de las adversidades que se le puedan presentar y que de hecho a través de los años los ha convertido en un equipo más fuerte y ganador.