El comisionado de la NBA se muestra preocupado por la mala relación entre la FIBA y la Euroliga

Londres, 11 ene (EFE).- Adam Silver, comisionado de la NBA, ha mostrado este jueves en Londres su preocupación por la "mala relación" entre la Euroliga y la FIBA, y aseguró que, aunque la liga estadounidense "está algo apartada de esa controversia", ha hecho hincapié en que "arreglen sus diferencias".

El máximo dirigente de la liga de baloncesto estadounidense atendió a los medios en el pabellón O2 Arena, sede del encuentro entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers, que forma parte de los 'NBA Global Games', que llevan un partido de la fase regular de la NBA a Londres y dos a México DF.

"Estoy encantado de estar aquí. Es el 25 aniversario del primer partido en Londres. Aunque no fue en el O2 Arena, ya llevamos ocho años aquí, y estamos felices de traer a dos equipos como los Celtics y los Sixers a Europa", expresó Silver.

Preguntado por el conflicto FIBA-Euroliga, el comisionado afirmó que la mala relación "no ayuda a nadie", al tiempo que insistió en la importancia de que "trabajen para arreglar sus diferencias".

"Me preocupa la mala relación entre la Euroliga y la FIBA, y no es algo que me gusta ver. Estamos un poco apartados de esa controversia, puesto que la NBA vive con otras reglas", manifestó.

"Sin embargo, espero que trabajen sus diferencias y para que el deporte siga creciendo en Europa necesitamos algo más que la NBA: ligas potentes, organismos potentes, clubes potentes", prosiguió el comisionado.

El estadounidense, además, volvió a asegurar que Europa es un gran mercado y que en la NBA no descartan traer más partidos de liga regular al viejo continente.

"En París ya hemos jugado partidos de pretemporada. Hay una sede -Bercy- de primer nivel; sé que en términos de logística no es tan diferente de Londres. Tenemos muchos aficionados en Francia y en Europa, y es algo que no descartamos. Alemania también sería una opción, puesto que Berlín es una ciudad con gran mercado", valoró Silver.

La NBA regresa este jueves por sexto año consecutivo a Londres con la disputa del encuentro entre dos de los equipos más prestigiosos de la liga: Boston Celtics y Philadelphia 76ers.