Fisac: "En mi cabeza no cabe preparar un partido para perderlo"

San Sebastián, 19 ene (EFE).- El entrenador del Delteco Gipuzkoa Basket, Porfi Fisac, no descarta sorprender este domingo a un Real Madrid superior que, a su juicio, "hace el mejor juego de Europa", pero al que no teme porque en su forma de entrenar "no cabe estar preparando un partido para perder".

"En lo único en lo que mi equipo es igual al Madrid es en la defensa de un sentimiento de club y una camiseta. Ellos tienen una carrera hecha y nos ganan en todas las facetas de juego pero es a un partido y el que no crea que es posible ganar...", ha destacado Fisac.

El técnico segoviano, en declaraciones realizadas hoy en el pabellón de Illunbe en San Sebastián, ha pedido a su afición que acuda en masa a apoyar a los guipuzcoanos porque "podrán disfrutar, pasarlo bien y ver a un gran equipo que sólo ha perdido un partido".

"Sus bases son buenos, sus aleros también y los pívots todavía mejores, por lo que no ves donde les puedes hacer daño pero trabajaremos para que los seguidores que acudan a Illunbe salgan con mucha alegría", ha comentado Fisac.

Los piropos a su próximo rival terminan ahí, ya que el entrenador del equipo vasco no quiere dejar pasar la oportunidad de darle un buen disgusto a los blancos, porque ve a sus jugadores en un gran momento de forma y, tras sumar siete victorias hasta la fecha, considera que "en los últimos seis años por primera vez da igual cómo quedemos en ese partido".

Fisac, quien se ha declarado muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores, ha adelantado que las lesiones pueden dejar fuera este domingo a Pardina y Pérez, en un equipo que está a un triunfo de su récord histórico en una primera vuelta, después de ganar partidos en casa al Unicaja, Iberostar o Fuenlabrada, todos de la zona alta de la clasificación.