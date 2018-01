Ibon Navarro: Cuando te preocupas de otros sitios, al final acabas perdiendo

Murcia, 19 ene (EFE).- Ibon Navarro, entrenador del Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, ha asegurado este viernes que deben jugar "al cien por cien" ante el Divina Seguros Joventut de Badalona, y ha asegurado que sólo piensan en ganar y no en la carambola que propicie su clasificación para la Copa del Rey.

Navarro ha hecho esas declaraciones a dos días de visitar el pabellón Olímpico de Badalona, donde jugará el domingo a las seis y media de la tarde dentro de la decimoséptima jornada del campeonato.

Del oponente que tendrá en ese escenario ha destacado la presencia de jugadores Maalik Wayns, Sergi Vidal y Jerome Jordan, quienes pueden resultar fundamentales en el encuentro para el cuadro verdinegro.

"Es un equipo al que la llegada de Wayns le ha dado un punto de mejoría en el perímetro, Sergi Vidal sigue siendo clave para ellos, es un jugador que sobre todo en casa les da eso que a veces les falta; y Jordan es uno de los mejores pívots de la Liga y seguro que nos da mucho trabajo a nivel defensivo", ha apuntado.

"El Joventut es un gran equipo, que juega de forma alegre y es un conjunto que sabe competir, aunque ahora esté en una mala dinámica de resultados y se encuentra abajo en la clasificación. Su juego exterior, su capacidad defensiva y lo impredecible de su baloncesto es lo que más me preocupa del rival", ha añadido.

Incidiendo en la mala racha de los catalanes, que llevan cuatro derrotas seguidas, ha enfatizado en que su juego no va en relación esa mala trayectoria: "No es un equipo que juegue mal y su problema es que cuando estás ahí abajo, fallas canastas fáciles, cometes errores tontos? Pero es un equipo que juega muy bien, con un ritmo muy alto. Tiene altibajos dentro de los partidos pero no juega mal, al contrario, por lo que habrá que estar muy concentrados ya que es un equipo realmente difícil de defender".

El técnico grana ha dejado claro que, por mucho que el rival esté en puesto de descenso -es decimoséptimo y penúltimo clasificado con cuatro victorias en 16 partidos-, hay que "jugar siempre al 100% para ganar, pues aquí no hay ningún partido fácil" y ha recordado lo ocurrido no hace muchas semanas.

"El San Pablo Burgos no había conseguido ninguna victoria y el Real Betis vino aquí con una y los dos nos vencieron. Esta Liga es muy dura y la segunda vuelta va a ser espectacular porque los equipos se están reforzando cada vez mejor", ha reconocido.

Para el compromiso del domingo el técnico universitario volverá a contar con el alero dominicano Sadiel Rojas, a pesar de las molestias que arrastra en el hombro izquierdo.

"Sadiel está magullado y algunos días no se puede mover, pero no le podemos limitar, pues le quitaríamos lo que nos da, que es jugar siempre al límite. Él es listo y se da cuenta de las cosas. No podemos pedirle que juegue al 90% porque no sabe y porque no nos daría lo que nos da", ha comentado su técnico.

En Badalona estará en juego el acceso a la Copa del Rey, pero el UCAM CB, además de ganar, necesita que el Iberostar Tenerife o el Baskonia pierdan en esta jornada para alcanzar el objetivo copero. No obstante, Ibon Navarro sólo piensa en lo suyo.

"Cuando te empiezas a preocupar más de lo que pasa en otros sitios que de tu partido, al final acabas perdiendo. Todos coincidimos en que si no hacemos lo nuestro no vamos a conseguir el principal objetivo, que es ganar. Esto es lo importante y cuando acabe el encuentro nos empezaremos a preocupar de lo que ha pasado en otras pistas", ha manifestado.