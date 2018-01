El UCAM visita al Pinar turco con los deberes hechos en la Liga de Campeones

El Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, con la doble sensación de estar haciéndolo bien pero sin haber conseguido el objetivo de acceder a la Copa del Rey, visitará mañana martes al Pinar Karsikaya en la LCB, torneo europeo en el que ya ha cumplido su cometido de clasificarse para los octavos de final y en el que ha ganado sus cinco últimos partidos.

El encuentro, correspondiente a la duodécima jornada de la competición continental, se disputará a las 18:00 horas en el Karsiyaka Spor Salonu y el UCAM llega a él sin tiempo ni para lamentos ni para sacar pecho ni para descansar.

Los granas, que este domingo vencieron por 62-71 en la cancha del Divina Seguros Joventut de Badalona en la Liga Endesa, han completado la mejor primera vuelta en sus 20 temporadas en la máxima categoría del baloncesto español y es la primera vez que a estas alturas del campeonato tienen un bagaje positivo de victorias-derrotas, 9-8.

Esos números le hacen al UCAM ser octavo en la Liga, pero no le bastan para llegar a la Copa que tendrá lugar el próximo mes en Las Palmas, lo cual es frustrante, pero toca seguir mirando al frente.

El cuadro universitario está lanzado en Europa y el pasado martes consiguió su quinto triunfo consecutivo en la Liga de Campeones FIBA al vencer por 85-65 al Ewe Baskets Oldenburg alemán.

Ese contundente marcador deja a los de Ibon Navarro en el cuarto puesto con siete partidos ganados y cuatro perdidos, y el objetivo es acabar lo más arriba que sea posible dentro del grupo A sabiendo que el primer puesto ya no está a su alcance, pues es para el AS Mónaco, que ha ganado sus 11 partidos en este torneo.

También con siete triunfos en 11 jornadas están el segundo y el tercer clasificado, que son precisamente el Ewe Baskets Oldenburg y el Pinar Karsikaya, conjunto ante el que el UCAM perdió en la primera vuelta por 91-96, tras una prórroga, en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Para este nuevo compromiso Navarro dará descanso a dos internacionales como el escolta brasileño Vítor Benite y el alero dominicano Sadiel Rojas, el primero con molestias en la espalda y el segundo con dolencias en el hombro izquierdo.

"No se quieren quitar y me tendré que pelear con ellos para que no viajen. Es un bendito problema", dijo el técnico al término del encuentro de ayer.

"Trataremos de competir en Turquía sin ellos e iremos a ganar los tres partidos que nos quedan en esta fase de la competición. Con respecto a Vítor y Sadiel esperamos que descansen y nos ayuden ante el Iberostar Tenerife el domingo en la Liga", ha añadido el entrenador vitoriano.