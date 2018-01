Laprovittola: "Vengo a sumar y ayudar, no a salvar al equipo"

El nuevo fichaje del Divina Seguros Joventut, el argentino Nicolas Laprovittola, ha dicho en su primer día de entrenamiento con su nuevo club que viene a Badalona "a sumar y ayudar, no a salvar al equipo".

El argentino llega a la 'Penya' tras ser cedido por el Zenit San Petersburgo, que lo apartó de su primera plantilla en diciembre y vivía en Rusia "una situación no prevista y que deseo que no le pase a nadie", ha dicho el nuevo jugador verdinegro.

Ante esta situación "no prevista", el argentino ha comentado que viene a Badalona "con muchísimas ganas de jugar, de pasarlo bien en la cancha y ayudar al equipo para hacer mejores a mis compañeros".

Para Laprovittola, que vivirá su tercera experiencia en la Liga Endesa y la segunda a las órdenes de Diego Ocampo, con el que coincidió en su etapa en el Movistar Estudiantes, volver a España y a un equipo como el Divina Seguros Joventu es "un reto".

El jugador ha reconocido que el hecho de que Ocampo sea el técnico de la Penya fue "un incentivo para hacer un esfuerzo" y fichar por el equipo de Badalona, al que considera una "linda opción" para regresar al baloncesto español.

Su técnico, Diego Ocampo, ha comentado antes de dirigirlo en su primer entrenamiento en el Palau Olímpic que está "muy contento" con volver a contar con el jugador, del que ha destacado "su gran experiencia y conocer ya una situación parecida" a la que vive actualmente el equipo.

Sobre la situación que vive la Penya, penúltima en la Liga Endesa con solo cuatro victorias, Nicolas Laprovittola ha apuntado que "no hay que esconderse ni tener miedo a nada, sino afrontar la situación, saber cómo estamos y pelearlo".

En ese sentido, el base es consciente de que llega en una situación que "no es la mejor ni el equipo está acostumbrado" a ella, por lo que debe intentar salir de la zona de descenso "lo más rápido posible para estar tranquilo y ser el equipo de los mejores momentos" de la temporada.

Con su llegada al equipo, la Penya tiene tres bases, ya que en la plantilla están el estadounidense Malik Wayns, que llegó al club comenzada la temporada en sustitución del croata Dominic Mavra, y el joven Nenad Dimitrijevic, al que Laprovittola se enfrentó el curso pasado cuando jugaba en el Baskonia.

"No sé si se me puede llamar maestro ya que tengo 27 años, pero si me han elegido es porque puedo ser un complemento para el equipo y para ellos dos también", ha concluido el jugador.