Cuspinera: Las opciones en Gran Canaria pasan por ser duros y jugar con ritmo

El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, José Ramón Cuspinera, ha indicado hoy que las opciones de su equipo de lograr una victoria en la pista del Herbalife Gran Canaria el próximo domingo pasan "por ser duros y jugar con ritmo".

"Tenemos que ser capaces de ser duros en defensa y en ataque compartir el balón y jugar con ritmo", ha apostillado el preparador del conjunto aragonés.

"Jota" Cuspinera cree que aunque las bajas que está teniendo el conjunto insular le están afectando en su rendimiento cuenta "con una plantilla larga con relevos de calidad".

"Han estado sin Oliver y lo han suplido con Seeley y Paulí jugando de bases y además tienen potencia en el interior", ha analizado el técnico del conjunto 'rojillo', que ha añadido que las bajas pueden cambiar su forma de jugar "pero no el rendimiento que pueden llegar a tener".

Además hay otros dos factores que Cuspinera considera importantes en el enfrentamiento del domingo como el hecho de que el equipo grancanario juega en casa y que es un equipo "herido".

Igualmente opina que los momentos delicados que atraviesan uno y otro conjunto, aunque en diferente zona de la clasificación, no van a servir para que haya algún exceso de confianza por parte de nadie.

"Yo no me fío de ellos, así que supongo que ellos tampoco de nosotros", ha afirmado el técnico del equipo maño que espera que sus hombres sean "capaces de defender y no tener vías de agua en el uno contra uno y las continuaciones del 'pick and roll' central", aspectos en los que el equipo ha tenido problemas en las últimas jornadas.

Cuspinera ha advertido del peligro de los tiradores del conjunto amarillo, destacando a Eriksson, y ha pedido a su equipo que sea capaz de defender "las primeras opciones de su rival, el rebote y los balones doblados".

Igualmente ha resaltado el importante papel del pívot letón Pasecniks en el juego interior canario: "Aguilar es el verdadero '4' abierto pero en su posibilidad de jugar con dos pívot, Pasecniks puede hacer mucho daño".

"Jota" considera que el báltico es "un jugador de talento que abre el campo y que, aunque no sea muy pesado, postea con sus 2.17".

Para suplir ese problema el preparador del equipo aragonés exige "defensa y dureza", sobre todo si lo defienden con un ala-pívot.