El Obradoiro no gana al Valencia Basket desde 2012

Santiago de Compostela, 27 ene (EFE).- El Monbus Obradoiro, que mañana abrirá la segunda vuelta de la Liga Endesa recibiendo en el Fontes do Sar al Valencia Basket, ha perdido los últimos once partidos que ha jugado contra el conjunto taronja en la Liga Endesa.

La última vez que la afición santiaguesa vio ganar a los suyos frente al Valencia Basket (76-62) fue el 2 de mayo de 2012, en un duelo en el que había resultado decisivo en el último cuarto Oriol Junyent, quien acabó con dieciséis puntos, respaldando en la faceta anotadora a Alberto Corbacho (veinte puntos) y Stephane Lasme (quince).

Aquella victoria permitió al Obradoiro certificar su permanencia en la Liga Endesa, categoría en la que se mantiene desde entonces de forma consecutiva.

Su crecimiento en la máxima categoría del baloncesto español, no obstante, no ha sido suficiente para derrotar al Valencia Basket, que se ha llevado los últimos once enfrentamientos entre ambos.

El vigente campeón de la Liga Endesa ha vencido en sus últimas seis visitas a Sar, y salvo en los cursos 2012/2013 (ochenta puntos) y 2014-15 (73 puntos), siempre ha superado la barrera de los noventa puntos, mientras que en la Fuente de San Luis, pista del Valencia, el Obradoiro nunca ha ganado.