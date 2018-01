El UCAM, con la novedad de Antelo, busca ganar a un Mónaco invicto en Europa

Murcia, 30 ene (EFE).- El Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, sin Brad Oleson ni Marko Lukovic y con la gran novedad de José Ángel Antelo, buscará este miércoles lo que nadie ha sido capaz de hacer esta temporada, vencer al AS Mónaco, único conjunto de Europa que se mantiene invicto en competición internacional durante la presente campaña al haber ganado sus 12 partidos en la Liga de Campeones FIBA.

Este encuentro, de la decimotercera jornada del torneo, comenzará a las seis y media de la tarde en el pabellón del Estadio Luis II de la capital del Principado y lo afrontará el UCAM CB ya clasificado para los octavos de final, lo mismo que su rival.

Los granas, con siete victorias y cinco derrotas, vienen de caer por 79-72 en la cancha del Pinar Karsikaya turco en un partido en el que se vio truncada una racha de cinco victorias seguidas en la competición.

A día de hoy, el equipo dirigido por Ibon Navarro es el cuarto clasificado del grupo A y está empatado con el tercero, que es el Ewe Baskets Oldenburg alemán, que le aventaja por la diferencia de puntos, concretamente por 32 tantos.

Los murcianos todavía aspiran a subir al menos una posición, aunque eso pasa por vencer a un rival que se está mostrando intratable en la Liga de Campeones y que venció en Murcia en la primera vuelta por 63-68, el resultado más ajustado que ha tenido el Mónaco en este torneo.

Dada la trayectoria de los monegascos ganar en su pista sería una sorpresa que protagonizaría un UCAM CB que está "justo de fuerzas", como ha dicho su entrenador.

El cuadro universitario, que el domingo se impuso por 74-72 al Iberostar Tenerife en la Liga Endesa, en la que, como en el torneo continental, ha sido capaz de ganar cinco de sus seis últimos partidos, ha encontrado "una química excelente". Así lo ha apuntado Ibon Navarro, quien asume que esta semana será de máxima exigencia, con esta visita y la del domingo al Unicaja de Málaga en clave liguera.

"Veo al equipo muy justo de fuerzas y nos costará sacar los partidos. Vamos a Mónaco para enfrentarnos a un equipo que no ha perdido en la Liga de Campeones y luego a Málaga para visitar al Unicaja, único rival contra el que no hemos tenido la sensación de poder ganar en la Liga", ha indicado el vitoriano, quien no podrá contar mañana ni con Oleson ni con Lukovic.

El escolta estadounidense nacionalizado español está afectado por un virus estomacal, mientras que el ala pívot serbio arrastra molestias como consecuencia de un golpe.

Quienes sí estarán en Mónaco son el base Clevin Hannah y el ala pívot y capitán del equipo, José Ángel Antelo. El jugador estadounidense con pasaporte de Senegal también arrastra las consecuencias de otro virus de estómago, pero ha sido convocado justo después de conocer que ha sido nombrado hoy mismo mejor jugador del mes de enero en la Liga Endesa.

Por su parte, Antelo, lesionado a los 11 segundos del primer partido de pretemporada, podría debutar en la presente campaña cuatro meses y medio después de romperse el tendón de Aquiles del pie derecho. En principio se dijo que el gallego estaría seis meses inactivo, pero podría volver antes de lo esperado.