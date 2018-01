114-107. Harden hace historia con un triple-doble de 60 puntos

El escolta James Harden se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 60 puntos como parte de un triple-doble, en el triunfo de los Rockets de Houston por 114-107 sobre los Magic de Orlando.

El partido histórico, que tuvo como escenario el "Toyota Center", de Houston, sirvió para que Harden superase los 57 puntos que Calvin Murphy anotó en 1978, y rompió la marca de un solo partido de los Rockets.

Harden logró 60 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes en 46 minutos sobre la pista de juego, encendiendo el último cuarto con 18 tantos, y siendo clave en la victoria de los Rockets (36-13), la segunda consecutiva,

El triunfo de los Rockets tuvo doble mérito al conseguirlo sin el base estrella Chris Paul, que fue baja con molestias en la ingle derecha.

Harden estableció la marca de anotación cuando dio un paso atrás y anotó triple antes de impactar contra la cancha después de que el alero croata Mario Hezonja le cometió falta personal.

Luego hizo el tiro libre para darle 60 puntos y poner a los aficionados de pie.

"La verdad que no presté atención a que el partido fuese especial, si no contribuir al triunfo del equipo como hago todas las noches que salgo al campo para tener un impacto positivo", declaró Harden al concluir el partido. "Aunque ahora reconozco que tengo un sentimiento especial y me encuentro muy a gusto por todo lo sucedido".

Harden, quien también tuvo cuatro robos y un bloqueo, atrapó su décimo rebote unos segundos después para darle su tercer triple doble esta temporada.

Para Harden fue su cuarto partido con al menos 50 puntos en lo que va de temporada y en su juego del martes superó su anterior marca personal de 56 tantos que establecido el pasado noviembre contra los Jazz de Utah.

"Lo más importante esta noche es que hemos conseguido la victoria sin tres jugadores claves como son Paul, Eric Gordon y Trevor Ariza", reiteró Harden. "Eso demostró que dentro de este equipo no hay excusas para salir cada noche a darlo todo en el campo y buscar la victoria".

El pívot Clint Capela también fue decisivo en la victoria de los Rockets al dominar en el juego interior y acabar con un doble-doble de 12 puntos, 13 rebotes, dos asistencias y tres tapones.

Mientras, el escolta-alero reserva Gerald Green surgió como el sexto jugador de los Rockets al conseguir 11 tantos y seis rebotes en 33 minutos de acción.

El pívot reserva brasileño Nené Hilario logró cuatro tantos en los 13 que jugó al anotar 2 de 4 tiros de campo, logró tres rebotes y entregó una asistencia.

El entrenador de los Rockets, Mike D'Antoni, reconoció que la actuación de Harden fue "excepcional" y "brillante", pero el triunfo sólo fue posible por la gran defensa que hizo todo el equipo en el cuarto periodo.

"Que acabe Harden una jugada decisiva con cuatro puntos es realmente brillante, pero la realidad de nuestro triunfo estuvo en la manera como defendimos ante un rival que juega muy buena ofensiva", subrayó D'Antoni. "Ha sido un triunfo de todo el equipo".

Los Magic tuvieron a Hezonja, con 17 tantos, como su líder encestador, mientras que el veterano pívot reserva Marreese Speights también logró la misma anotación, al encestar 4 de 8 triples, y capturó cinco rebotes.

Otros cuatro jugadores de los Magic (14-35), que perdieron el tercer partido consecutivo, tuvieron números de dos dígitos, incluidos el alero Jonathan Simmons y el base reserva Shelvin Mack, que anotaron 15 puntos cada uno.