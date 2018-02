Luis Casimiro: "Gipuzkoa es excepcional en el rebote y será un difícil rival"

Las Palmas de Gran Canaria, 2 feb (EFE).- El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha dicho hoy que el próximo rival liguero, Gipuzkoa, está inmerso en una gran racha de juego y resultados y que es "excepcional" en el rebote, por lo que será complicado conseguir la victoria este domingo en su feudo.

"Gipuzkoa ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos y solo ha perdido con el Real Madrid y el Barcelona. Es el mejor equipo en rebote de la Liga y tiene jugadores muy importantes como Norel, Van Lacke, Dani Pérez, Chery y Daniel Clark. Está haciendo un muy buen baloncesto y tiene los roles muy bien definidos", ha asegurado en rueda de prensa.

El técnico del conjunto isleño ha manifestado que Gipuzkoa está disfrutando de los momentos en los que juega bien y de sus recientes victorias.

"Será un rival complicado porque en el rebote es excepcional y el otro día, por ejemplo, Iberostar Tenerife salió perdiendo de su cancha por 20 puntos. Deberemos emplearnos a fondo para competir y poder ganar", ha reconocido.

Casimiro ha considerado que para su conjunto ha sido "fundamental" ganar fuera de casa al Alba Berlín en la Eurocopa.

"Seguimos adelante en Europa y tenemos que continuar siendo sólidos en todos los partidos, dentro y fuera de la isla. Ahora tendremos dos encuentros fuera de casa y como entrenador quiero que el equipo tenga la misma personalidad juegue donde juegue", ha comentado.

El entrenador del Herbalife Gran Canaria es consciente de que sus jugadores tienen ante sí dos semanas muy intensas antes de disputar la Copa del Rey en la isla.

"No me arrepiento de haber utilizado en los últimos partidos a jugadores con problemas físicos porque si no hubiésemos forzado probablemente no habríamos llegado a cuartos de final de la Eurocopa, lo cual tiene bastante mérito. Había que forzar la máquina y eso lo entendieron los jugadores", ha indicado.

Casimiro también ha hablado del Lokomotiv Kuban ruso, próximo rival en el certamen continental.

"Lokomotiv no ha perdido ningún partido en la Eurocopa. Ya lo conocemos de la temporada anterior y es un buen equipo. Tendremos un largo viaje para jugar allí, con varios enlaces aéreos. Hacemos un gran esfuerzo porque los constantes viajes no nos dejan entrenar y recuperar, por lo cual les doy un gran mérito a mis jugadores", ha subrayado.