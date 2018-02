Laia Palau: "El Mundial de España, para la selección, es gran oportunidad"

L' Hospitalet (Barcelona), 5 feb (EFE).- La base Laia Palau, que vuelve a la selección española para disputar la segunda fase de clasificación para el Europeo 2019, después de haber anunciado en junio pasado su retirada de la misma, ha comentado hoy que para las jugadoras "el Mundial de España es una oportunidad".

"Llevamos unos años muy buenos, con una trayectoria espectacular. Y si un Mundial es siempre muy complicado, al menos poder ofrecerlo a la afición de casa, que la gente pueda acercarse a la selección y sentir su apoyo, nos hace una gran ilusión; y a mi disfrutarlo con el grupo. No quiero perderme esa fiesta", ha añadido la jugadora en la concentración del equipo nacional en Barcelona

Sobre su retorno al combinado nacional ha revelado: "Me llamó el seleccionador Lucas Mondelo cuando yo estaba en Australia, y me comentó que para la ventana de febrero, que íbamos a jugar contra Ucrania, uno de los partidos más complicados que el equipo iba a tener, contaba conmigo".

"Me dijo que si mi intención era seguir hasta el Mundial contaba conmigo. Por mi parte encantada de estar aquí, de volverme a reenganchar con este grupo y seguir intentando llegar a nuestro mejor nivel, hoy para las ventanas y mañana para el Mundial", ha concretado.

El 25 de junio de 20l7, tras ganar la medalla de oro con España en el Eurobasket de Praga, la base catalana anunció su intención de retirarse del equipo nacional.

"Es cierto que esa era mi intención y en realidad han sido los australianos los que no me han dejado hacerlo. Me fui allí como de vacaciones y al final no fue así porque la competición fue muy dura. Para estar allí a un nivel físico y mental alto prefiero volver aquí", ha reconocido.

Laia Palau es jugadora con la selección española desde 2002, habiendo disputado tres Juegos Olímpicos (una plata), cuatro Mundiales (una plata y un bronce) y ocho Europeos (dos oros, una plata y cuatro bronces).

Es, además, la internacional española con más medallas (10), sobrepasando a sus compañeras de selección Laura Nicholls, Alba Torrens (7) y Lucila Pascua (8). Palau es la jugadora internacional española con más partidos jugados (262), superando a Amaya Valdemoro con 258 partidos.