Lucas Mondelo: "Tenemos una selección brutal"

El seleccionador nacional Lucas Mondelo ha señalado hoy, al inicio de la concentración de la Selección femenina en Barcelona que España tiene una selección "brutal, no solo por la calidad de las jugadoras sino porque somos un verdadero equipo".

"Luego, a nivel mental y de otras muchas cosas es una selección de difícil repetición. Hay selecciones y equipos que marcan épocas, pero seguro que seguiremos siempre siendo competitivos y tenemos jugadoras que ya van viendo a la selección para mantener la dinámica y van a mantener alto el nivel. Ojalá tengamos una selección mejor que esta; sería 'la leche'", añadió.

La selección afrontará ahora sus dos partidos de la fase de clasificación para el Eurobasket 2019 de este mes de febrero frente Ucrania en Kiev, el día 10, y contra Bulgaria en Guadalajara, el 13.

La gran novedad en el equipo es el retorno de la capitana Laia Palau, después que al final del Eurobasket del año pasado anunciase su retirada. "Yo no hablaría de retorno porque ella nunca se fue. Se tomó un respiro y ahora vuelve a estar donde siempre ha estado", ha apuntado Mondelo.

Ha añadido que "es una jugadora que no hay ninguna duda con ella al respecto de su importancia, no solo como capitana sino como jugadora en el pista y jugadora en el vestuario. Lo que se ve y lo que no se ve. Ha sido la jugadora con más asistencias en la Euroliga y su calidad innegable. No se ha olvidado de jugar a baloncesto en seis meses".

"Es una jugadora importante para ayudar a pasar la transición de aquí al Mundial y sobre todo la presión que tendremos. Además, nunca le podremos devolver todo lo que ha hecho por el baloncesto español", subrayó.

Respecto a la cita mundialista de septiembre en Tenerife, el técnico apuntó: "Nosotros hemos jugado con presión y la manejamos, la hemos conseguido convertir en motivación y en retos, pero este verano vamos a tener una presión que no hemos tenido nunca: la de jugar en casa y habrá que empezar de cero y lograr que esa presión que va a haber por las expectativas que hemos creado en estos últimos años y convertirla en reto".

España logró bronce en el Mundial 2010 y plata en el de 2014. Cuando se le habla de los objetivos para el de 2018, Mondelo responde: " Es llegar a cuartos de final en a mejor disposición posible física y anímica y ganar ese cruce; a partir de ahí, volvemos a hablar".

El día 10 la Selección juega el primer encuentro de la ventana de febrero para la clasificación del Eurobasket de 2019 en Kiev (Ucrania). "El partido contra Ucrania es importante porque estamos empatados en la clasificación y en la anterior ventana ganó a Serbia en Belgrado y tiene un quinteto de lujo, con jugadoras de Euroliga, aunque no tienen mucha rotación de banquillo", ha explicado.

"Jugar fuera de casa", remarcó, "es muy complicado, por la presión del público, los arbitrajes y , además frente a una jugadora como con Alina Iagupova, que es muy difícil de parar y que ya nos hizo mucho daño en el Europeo".

España defenderá el título en la próxima edición y el entrenador español advierte que: "En el Europeo se llevan más de 30 años sin que una selección repita título; la última fue la Union Soviética, que ya no existe, así que hay que imaginarse lo difícil que es eso."

Sobre los rivales más poderosos que tendrá España, señala: "Serbia juega en casa, recuperará alguna lesionada que tuvo en el ultimo Europeo, Francia, por supuesto, aunque no sé si va acabar nacionalizando una base estadounidense y Turquía. A partir de ahí, si vuelve Rusia, y creo que estará, tiene gran selección; hay seis o siete selecciones que pueden conseguir medalla". EFE