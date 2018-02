Casimiro: "No seremos irresponsables para ir a la huelga antes de la Copa"

Casimiro: "No seremos irresponsables para ir a la huelga antes de la Copa"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha señalado que no cree que los jugadores -y los propios técnicos- sean tan irresponsables como para convocar una huelga durante la Copa del Rey, que está fijada entre los días 15 y 18 del presente mes en el Gran Canaria Arena.

"Los jugadores son los que pueden estar más alterados, pero yo no me acabo de creer que pueda haber una huelga antes de la Copa. Es una medida de presión normal en estos momentos, pero no creo que seamos tan irresponsables, porque ya el baloncesto tiene muchas guerras en los diferentes estamentos que la dirigen", ha dicho hoy en conferencia de prensa.

El entrenador del conjunto isleño está convencido de que habrá una solución para esta problemática.

"Hay que tener en cuenta que no estarían todos los jugadores en huelga, sino solo los de los ocho equipos de la Copa del Rey, y cuando planteas esto es para que todo el colectivo esté en sintonía. Se está aprovechando la gran repercusión mediática que tiene la Copa del Rey, pero espero y deseo que no haya huelga", ha comentado.

En tal sentido, Casimiro no ha detectado ningún movimiento en el vestuario sobre este tema que le genere preocupación.

"Estamos centrados en el trabajo y, aunque me imagino que los jugadores estarán conectados con sus dirigentes, no he percibido nada porque tenemos la mente puesta en el partido de Liga de este domingo ante el Fuenlabrada, que es fundamental", ha reconocido.

Por su parte, el alero internacional argentino del conjunto grancanario, Nicolás Brussino, ha señalado que los jugadores no han tocado el tema de la posible huelga en el vestuario.

"Yo soy nuevo en la competición en España y no tengo una opinión bien formada sobre este asunto. Respeto a todas las partes y espero que todo esto se solucione pronto", ha dicho.