Marc gana el duelo a Pau, que acaba lesionado; Rubio lidera el triunfo de los Jazz

El nuevo duelo entre los Gasol fue agridulce para ambos; Marc se impuso, pero los Grizzlies perdieron ante los Spurs, y Pau se tuvo que retirar lesionado en un hombro, tras chocar con su hermano.

El mediano de los hermanos Gasol surgió de nuevo como el líder del ataque de los Grizzlies al conseguir un doble-doble de 24 puntos y 10 rebotes, lo que no impidió la derrota de su equipo como visitante por 100-98, la decimocuarta consecutiva, la peor racha de la liga. El pívot titular de los Grizzlies se encargó de anotar los últimos cinco puntos del equipo con un triple y canasta a falta de 0,3 segundos para el final que puso el suspense en el marcador parcial de 100-98, pero sin tiempo para la remontada. Marc disputó 37 minutos en los que anotó 8 de 13 tiros de campo, incluidos 3 de 7 triples, y 4 de 5 desde la línea de personal, además de repartir cuatro asistencias, recuperó un balón perdió dos y le señalaron una falta personal.

También protagonizó en la segunda parte un choque con su hermano Pau que le costó a éste resentirse con molestias en un hombro del que será revisado hoy por los doctores del equipo.

El base francés Tony Parker, su compañero de equipo y la estrella del partido, adelantó que no espera que el jugador español pueda estar disponible para el próximo duelo ante los Warriors de Golden State, aunque el mayor de los hermanos Gasol no ha mencionado nada de una posible lesión en su cuenta de Twitter y se ha limitado a destacar la gran labor de equipo y la importante victoria que consiguieron.

Pau, en los 24 minutos que jugó, aportó dos puntos, conseguidos desde la línea de personal (2-2) después que falló los cuatro tiros de campo que hizo, incluido un intento de triple. Sí tuvo presencia en el juego interior al capturar siete rebotes defensivos, dio cuatro asistencias, recuperó dos balones, perdió tres, puso dos tapones y cometió una falta personal.

Antes del partido, Marc desveló la cena que mantuvieron en la víspera los dos hermanos y la partida de dardos que ambos disputaron. "Tenía la ventaja de jugar en casa", comentó Marc Gasol. "Juega todo el tiempo. Tengo dos hijos y no puedo jugar a los dardos, el no los tienes y práctica todo el tiempo, además que hizo trampa porque me dio los dardos más pesados", bromeó.

Además del triunfo de Pau Gasol con los Spurs, los bases Ricky Rubio y José Manuel Calderón también se impusieron con sus respectivos equipos de los Jazz de Utah y los Cavaliers de Cleveland.

Rubio volvió a ser el líder en la dirección de juego de los Jazz a los que aportó 12 puntos y los ayudó a ganar 94-80 ante los Magic de Orlando. El jugador de El Masnou tuvo su mejor inspiración encestadora en los 35 minutos que estuvo en la pista al anotar 6 de 9 tiros de campo, falló los dos intentos de triple que hizo, y no fue a la línea de personal. Rubio también capturó cuatro rebotes defensivos, repartió ocho asistencias --líder del equipo en esa faceta del juego--, recuperó un balón, perdió dos y cometió cinco faltas personales.

Calderón, con todo decidido en el partido, jugó 16 minutos en la victoria de los Cavaliers por 112-90 ante los Pistons de Detroit. El jugador de Villanueva de la Serena consiguió tres puntos al anotar 1 de 3 tiros de campo, que fueron todos intentos de triples, repartió una asistencia, recuperó un balón, perdió otro y cometió tres faltas personales.