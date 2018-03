Dubljevic: "En Pionir nos espera un infierno, pero podemos ganar"

Bojan Dubljevic, pívot del Valencia Basket, advirtió del caldeado ambiente que les espera este jueves en la cancha del Estrella Roja en la Euroliga, pero dijo que tienen opciones de llevarse el triunfo.

"El Aleksandar Nikolic Hall es uno de los campos más complicados de Europa. Los fans de Estrella Roja apoyan mucho, especialmente en Pionir (como se conoce al pabellón). Es un ambiente que siempre es duro para el rival, sabemos que nos espera un auténtico infierno y nos tenemos que preparar bien para eso", explicó en declaraciones facilitadas por el club. "Si trabajamos bien esta semana y estamos preparados para el ambiente que nos vamos a encontrar, si damos toda nuestra fuerza, creo que podemos ganar", añadió.

El montenegrino apuntó que "jugar la Euroliga ya es una gran motivación" pero también destacó que ganar su primer partido en la pista del Estrella Roja "es una motivación extra" para él. "Es verdad que ellos están ahora en su mejor momento de la temporada, sobre todo en casa. Pero creo que si damos nuestro máximo y jugamos como equipo, tendremos nuestra oportunidad para ganar", insistió.

Dubljevic debutó en la Liga Adriática en esa cancha, donde volverá a jugar este jueves, en un choque con el Buducnost ante el Partizan de Belgrado. "Fue mi primer partido profesional en la Liga Adriática, me acuerdo de que ganamos al final, en las últimas jugadas y que antes del partido tenía un poco de miedo porque no sabía qué me podía esperar", admitió.