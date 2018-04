96-101. San Pablo Burgos da un paso de gigante hacia la salvación y hunde al Betis

Sevilla, 15 abr (EFE).- El San Pablo Burgos ganó 96-101 en la cancha del Real Betis Energía Plus, un rival directo ante el que encadenó una cuarta victoria con la que da un paso de gigante hacia la salvación, mientras que hunde aún más al conjunto sevillano, que, tras su tercera derrota seguida, sigue en zona de descenso.

Los burgaleses, que le sacan ya tres triunfos a los béticos más la diferencia particular de puntos, llegaron a ir 18 puntos abajo mediado el segundo cuarto, pero nunca perdieron la fe, remontaron para acabar con un empate el tercero y sentenciar en el último ante el naufragio del Betis, al que de nada le sirvieron los 30 puntos del estadounidense Askia Booker ni los 21 del nigeriano Anosike.

En un duelo vital por la salvación entre el Betis, penúltimo con 7 triunfos, y el San Pablo Burgos, quinto por la cola con 9, los dos equipos sabían que tenían que salir a por todas para ver más cerca la salvación, aunque el que lo hizo fue el cuadro verdiblanco ante un rival que empezó dormido, fallón en ataque y blando en defensa.

Muy motivados, los hombres de Óscar Quintana, obligados además a limpiar su imagen tras su calamitosa derrota en Barcelona (121-56), mostraron pronto sus intenciones (13-7, m.4,5) tras una jugada de '2+1' del base estadounidense Askia Booker, que lideró a su equipo en el primer tiempo (13 puntos).

Junto al acierto del pivot nigeriano Oderah Anosike (12) y del alero checo Blake Schilb (10), los béticos, dominadores del rebote, con una excepcional defensa y mucha intensidad en ambas zonas, fueron engordando su ventaja tras un parcial de 11-4 (24-14, m.7) ante un San Pablo perdido, sin tino y que dio muchas facilidades.

La renta local se disparó hasta los 15 puntos con un triple del inglés Luke Nelson y una canasta del americano Ryan Kelly (33-18, m.9,5), aunque el primer cuarto acabó 33-21 tras un triple de Vega.

En el segundo, el Betis siguió desarbolando a un cuadro burgalés muy desacertado, hasta el punto de que llegó a gozar de 18 puntos de diferencia, la máxima del choque (39-21, m.13), si bien el San Pablo Burgos despertó, apretó en defensa y ahora le entraron todos los tiros que antes había fallado (45-34, m.17, tras un 6-13 de parcial.

Ante el desconcierto en esta fase de los sevillanos, que bajaron bastante su nivel en defensa pese a continuar por delante gracias a Booker y Schilb (52-38, m.18), los castellanos se crecieron y, con los americanos Corey Fisher y Deon Thompson muy atinados, lograron un parcial de 2-11 para irse al descanso 5 puntos abajo (54-49).

El tercer cuarto fue más igualado, aunque a los béticos les pesó haber dilapidado una renta de hasta 18 puntos y los nervios jugaron en su contra. Mientras, el San Pablo Burgos, más sólido y acertado que antes, fue recortando la diferencia pese a los intentos de los hispalenses, ahora muy erráticos, por evitarlo (64-58, m.23,5).

Aún así, el Betis, a duras penas, mantuvo su ventaja, que osciló entre 6 y 3 puntos (72-69, m.27, tras un triple del estadounidense Jenkins), pero al final entre Thompson y el madrileño Sebas Saiz, con un '2+1', pusieron por primera vez por delante a Burgos (75-76), si bien el serbio Golubovic igualó a 76 (m.30) con un tiro libre.

Así, se entró en el último cuarto con un empate que hubiera parecido imposible poco antes del descanso. Además, a los sevillanos les pudo la presión y la responsabilidad en esta fase decisiva.

Al contrario que a los burgaleses, que supieron gestionar muy bien estos minutos finales y se pusieron 5 puntos arriba (76-81, m.33), con Thompson, Huskic, Saiz y el base Álex López muy atinados.

A pesar de los intentos de Askia Booker, el mejor del Betis, con sucesivos empates a 81, 83 y 85 mediado este cuarto, el San Pablo Burgos no se vino abajo, no falló en los tiros libres y obtuvo una ventaja (89-95, m.39) que los béticos acortaron hasta los 3 puntos (94-97 y 96-99, m.40), pero el equipo de Diego Epifanio no dejó escapar un trascendental triunfo (96-101) ante un rival directo.

- Ficha técnica:

96 - Real Betis Energía Plus (33+21+22+20): Booker (30), Nelson (12), Schilb (12), Kelly (13), Anosike (21) -cinco inicial-, Alfonso Sánchez (1), Iván Cruz (2), Uriz (-), Urtasun (-), Zagorac (2), Franch (-) y Golubovic (3).

101 - San Pablo Burgos (21+28+27+25): Fisher (14), Álex López (7), Cancar (11), Thompson (15), Huskic (17) -cinco inicial-, Schreiner (-), Barrera (6), Vega (6), Saiz (12), Jenkins (9) y Martínez (4).

Árbitros: Pérez Pizarro, Perea y Martín Caballero. Eliminaron por faltas personales a los locales Kelly (m.33) y Nelson (m.40), y al visitante Álex López (m.39).

Incidencias: Partido de la vigésima octava jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes San Pablo de Sevilla ante 4.419 espectadores.