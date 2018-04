Betis Baloncesto-San Pablo: Prohibido otro ridículo

Después del esperpéntico partido del Palau Blaugrana, el Betis está obligado a hacer borrón y cuenta nueva. Debe comenzar una 'minitemporada' con las siete jornadas que restan si de verdad le interesa mantenerse en la máxima categoría del básquet nacional.

La misión ante el Barça de Pesic era harto complicada, pero no lo será menos la tarea de hoy ante el San Pablo Burgos de Epifanio (San Pablo, 12:30 horas, Multi 194). Los burgaleses, 'rookies' de la ACB, luchan cada encuentro de principio a fin, si no que le pregunten a Gran Canaria, Andorra o Fuenlabrada, rivales ante los que ha logrado tres victorias consecutivas. Precisamente a costa de ellos se ha puesto con nueve triunfos y henchido de moral, mirando bastante por encima a los verdiblancos e igualando su mejor racha este curso.

Los 6,75 pueden convertirse otra vez en la peor pesadilla del Betis. En las últimas citas, el Burgos se ha encomendado a hombres como Martínez, Vega o Schreiner para cercar a sus rivales. A ellos se han sumado actuaciones exultantes de Thompson (24 de valoración en las dos últimas citas), Jenkins o Fisher. "Juegan con mucho descaro. Son muy peligrosos en el poste bajo", analizó Óscar Quintana, quien también reconoció, en más de una ocasión, las dificultades de sus hombres para defender los tiros exteriores. Los sevillanos necesitan "un plus" después de haber encajado en los dos últimos encuentros más de 100 puntos, certificando que son la peor defensa de la Liga (89,96). Los números de los últimos envites sonrojan: ante Barça (51) y Murcia (45), los béticos han recibido 96 puntos desde la línea de tres. Para tener opciones, el Betis tendrá que remangarse en defensa y en ataque, además de contar con el talento individual de los mismos jugadores que deambularon sin alma por Barcelona: Schilb, Booker, Anosike o Kelly. A ellos deberá sumarse la 'segunda unidad', desdibujada últimamente.

En el capítulo de bajas, el Betis afronta el choque sin ausencias; mientras que los burgaleses no podrán contar con Gailius. No obstante, respecto a los ´recursos humanos´ la incógnita será si alguien se bajará del tren despendiendo de lo que pase hoy en San Pablo. El presidente Fernando Moral invitó, tras el ridículo de la pasada jornada, a pasar por su despacho y cobrar el finiquito a aquellos jugadores que no se sintiesen comprometidos.

La jornada será decisiva para el descenso. Se enfrentan entre sí cuatro de los últimos cinco clasificados de la Liga Endesa. Al Betis-Burgos, se suma un Joventut-Bilbao que en San Pablo será seguido de reojo. Con la igualdad reinante en la zona caliente, los duelos directos y el 'basket-average' serán decisivos. Precisamente, los castellanoleoneses parten con ventaja, al ganar en la primera vuelta a cuatro equipos del pelotón de cola, incluido el Betis (92-88). Como afirmó Quintana, hoy "toca hablar en el campo".