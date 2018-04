Mrsic: "Sabemos nuestros objetivos y no hay que llorar"

Bilbao, 10 abr (EFE).- Veljko Mrsic admitió que después de la dura derrota encajada la última jornada en la pista del colista Joventut, que dejó al RETAbet Bilbao Basket a un paso de la zona de descenso, pasaron un "primer día duro", pero subrayó que conocen sus objetivos en la Liga Endesa y que "no hay que llorar".

"Hay que trabajar e intentar repetir el último partido de casa ante el Gran Canaria", añadió el técnico en la rueda de prensa previa a la visita del domingo a Miribilla del MoraBanc Andorra recordando ese último triunfo logrado hace dos semanas por los 'hombres de negro'.

Mrsic cree que la celebración de esa victoria "como si hubiéramos ganado un título" perjudicó a su equipo en Badalona.

"Debemos bajar los pies al suelo y ser humildes" y no estar "después de ganar a Gran Canaria como si hubiéramos ganado un título y tres días después como un funeral. He dicho al equipo que hay que bajar un poco porque si celebras mucho, con esa emoción, marca para el próximo partido, donde no hemos estado", reflexionó.

El croata, convencido de que pueden lograr la permanencia "pero estando unidos", añadió que el actual Bilbao Basket se encuentra "en un periodo de transición y "no es el de hace cuatro o cinco años".

"Somos un equipo con una mezcla de jóvenes que tienen futuro algunos de ellos y de veteranos que no pueden rendir como hace algunos años. Hay que reconocerlo y creo que nuestra afición lo reconoce porque está a tope con el equipo. Llena Miribilla cada semana y eso nos ayuda mucho", recalcó.

Mrsic agregó que, a pesar de la delicada situación clasificatoria, el grupo "está motivado" para encarar un partido en el que no podrá contar con Nikola Rebic, por una lesión bajo las costillas, y en el que tiene además la duda de Lucio Redivo, aquejado de molestias en un pie.

Acerca de su rival, el entrenador balcánico incidió en que para superar al Andorra no pueden volver a tener esos "diez minutos malos" que mostraron ante el Gran Canaria porque el conjunto del Principado "es muy bueno corriendo y tiene mucho físico".

"Por eso tenemos que estar bien en ataque para que no nos metan puntos fáciles al contraataque y jugar como un bloque para tener opciones de ganar. Si estamos así, confío en el equipo", concluyó Mrsic.