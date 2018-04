El UCAM CB, con dos bajas y seis jugadores tocados, recibirá al Zaragoza

Murcia, 21 abr (EFE).- El Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, con dos bajas y seis jugadores más renqueantes, recibirá mañana domingo al Tecnyconta Zaragoza en un partido en el que tratará de resguardar la octava posición que le permite disputar las eliminatorias por el título en la Liga Endesa.

El encuentro, correspondiente a la vigésimo novena jornada del campeonato, comenzará a las doce y media del mediodía en el Palacio de los Deportes y el UCAM CB llega a este punto de la temporada siendo octavo, con 15 victorias y 13 derrotas.

Pese a ver truncado el pasado domingo su racha de cuatro triunfos seguidos al caer por 83-71 en la pista del Herbalife Gran Canaria, los de Ibon Navarro están en disposición de alcanzar su objetivo y su pretensión es volver a la buena senda para así reforzar sus opciones.

En todo caso, en la plantilla universitaria esperan una dura batalla, como la lidiada durante la primera vuelta ante este mismo equipo en Zaragoza, donde el UCAM CB ganó por 73-77.

"Ellos van a pegar porque están abajo y vienen a jugarse la vida y nosotros debemos tener ese nivel de dureza mental y saber lo que somos ante un rival que tal vez tenga menos calidad que el Herbalife Gran Canaria, pero que vendrá a ganarnos", ha avisado el técnico grana, quien ha añadido que deben "hacer muchas cosas bien para vencer".

En ese sentido ha apelado a darlo todo y no sólo el equipo, sino también la afición."Si no hacemos las cosas bien, no ganaremos y tanto el equipo como la afición deben tener claro que no hay que venir a pasar la mañana", ha aseverado al tiempo que ha pedido "competir al límite".

En opinión del vitoriano, "el balance defensivo será clave para evitar que el Tecnyconta anote puntos que le den confianza y también lo será controlar el ritmo del juego y el rebote para así sentirnos cómodos en defensa y más tranquilos en ataque".

Ante los maños, que son decimoquintos y penúltimos con ocho victorias y 20 derrotas -a una de los puestos de descenso- y en los que se espera el estreno del base jamaicano Dylan Ennis y el pívot serbio Milko Bjelica, fichados esta semana, el cuadro murciano tiene las bajas por sendas lesiones del base Alberto Martín y el ala pívot y capitán José Ángel Antelo.

Por otra parte, hay hasta seis jugadores más de la plantilla que arrastran molestias, aunque se prevé que participen. Se trata de Augusto César Lima, Sadiel Rojas, Ovie Soko, Charlon Kloof, Kevin Tumba y Brad Oleson.