79-80. Un triple de Kulvietis saca del descenso al Joventut en Burgos

Burgos, 22 abr (EFE).- Un triple del lituano Saulius Kulvietis a falta de tres segundos le ha dado al Divina Seguros Joventut su octava victoria de la temporada, esta vez ante el San Pablo Burgos, con lo que sale de zona de descenso y complica el panorama de su anfitrión.

Empezó mejor La Penya, que de la mano de Laprovittola fue imponiendo su ritmo en ataque y, con buena presión que les permitió ejercer lo que mejor saben hacer, recuperar balones, el equipo pudo correr y poner las primeras diferencias en el electrónico (6-12), algo que obligó a Diego Epifanio a pedir el primer tiempo muerto para tratar de cambiar el partido.

El parón vino bien a los burgaleses, que comenzaron a jugar más precisos, con más paciencia y, sobre todo, con más acierto tanto por dentro como por fuera, si bien es cierto que el conjunto de Badalona tampoco bajó el ritmo y llegaron minutos en los que las canastas se sucedían en ambas canchas, aunque los verdinegros terminaron mejor el cuarto y lo cerraron con una ligera ventaja (19-22).

Los diez puntos de Jenkins en los primeros minutos del segundo periodo pusieron por delante al San Pablo, que aumentó sus prestaciones desde más allá de la línea de 6,75, mientras que el Joventut seguía bailando al ritmo que marcaba Laprovittola, quien además encontró en la pintura un buen socio como Jerome Jordan para evitar que los locales pusieran mucha distancia en el electrónico.

Los dos cincos iniciales volvieron a cancha para afrontar los últimos instantes de la primera parte, pero el acierto no mejoró en ninguno de los dos conjuntos, lo que permitió al equipo burgalés a mantener una ligera ventaja al descanso (46-43).

Comenzó más entonado San Pablo Burgos, metiendo una marcha más al encuentro y en apenas dos minutos y medio consiguió la máxima diferencia hasta el momento, 8 puntos, aunque La Penya no varió su forma de jugar y no le perdió la cara al partido en ningún momento, por lo que los locales no se terminaban de ir en el electrónico a pesar de tener muchas ocasiones para poner tierra de por medio, así que el equipo verdinegro fue recortando hasta volver a ponerse a solo 3 puntos a falta de 4 minutos para el final del tercer cuarto.

De nuevo los dos técnicos apostaron por introducir a su segunda unidad, entraron Vega, Martínez y Schreiner en los locales, y Vidal, Jordan y Richard en los visitantes, para dar descanso a sus primeros espadas para el último cuarto, y en esa terna el Joventut estuvo más entonado y terminó primero empatando el partido con un triple de Kulvietis y luego dando la vuelta con una bandeja de Dimitrjevic casi sobre la bocina (65-67).

Con todo por decidir, arrancó la cuarta y última manga de un duelo que parecía condenado a resolverse en los últimos instantes, algo que se reflejó en la cancha porque los dos equipos se mostraron imprecisos y apenas eran capaces de anotar en los primeros cinco minutos, si bien parecía que Divina Seguros tenía las cosas más claras, al menos en defensa.

Las imprecisiones se siguieron manteniendo por parte de los dos equipos ante lo que los dos se estaban jugando y la responsabilidad empezó a pesar a la hora de tirar a canasta, lo que hizo que la balanza del electrónico fuera variando en función de quién tenía algo más de acierto, que a falta de un minuto era San Pablo Burgos, pero a falta de 3 segundos un triple de Kulvietis puso por delante a Joventut, situación que no pudo revertir el tiro de 3 de Cancar, y La Penya sumó su octava victoria de la temporada (79-80), para salir del descenso.

Ficha Técnica:

79 - San Pablo Burgos (19+27+19+14): Corey Fischer (14), Álex López (4), Deon Thompson (10), Goran Huskic (2), Vlatko Cancar (6) -cinco inicial-; Thomas Schreiner (8), Edu Martínez (0), Javi Vega(3), Sebas Sáiz(14), John Jenkins (16), Deividas Gailius (-), Álex Barrera (2).

80 - Divina Seguros Joventut (22+21+24+13): Nico Laprovittola (11), Demetrius Conger (16), Tomasz Gielo (3), Albert Ventura (0), Simon Birgander (5) -cinco inicial-; Neno Dimitrijevic (2), Xavi López-Aróstegui (0), Sergi Vidal (2), Saulius Kulvietis (17), José Ignacio Nogués (-), Patrick Richard (10), Jerome Jordan (14).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Luis Miguel Castillo y Javier Torres.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Coliseum Burgos ante unos 9.300 espectadores, con medio centenar de aficionados llegados de Badalona.