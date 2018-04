Laso: ´Debemos poner corazón y cabeza durante 40 minutos´

Madrid, 24 abr (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comenzó afirmando que "Llull va a jugar mañana" contra el Panathinaikos consciente de la expectación creada para afirmar posteriormente que tendrían que jugar "con mucho corazón y cabeza durante los cuarenta minutos".

"A este nivel pensar que el partido lo vas a ganar en dos minutos es absurdo, va a ser muy duro y exigente, vamos a tener que tener paciencia como la tuvimos en el segundo partido. Hay que jugar con mucho corazón, pero al final hay que salir a jugar al baloncesto. Debemos poner corazón y cabeza durante 40 minutos", dijo Laso.

Además de felicitarse por el regreso de Llull, el entrenador no quiso entrar demasiado a fondo en cual será su concurso en el partido.

"No sé cuanto va a jugar, dependerá de las situaciones del partido. Estoy contento de que esté de vuelta. Todos los jugadores están involucrados en lo que es el playoff, en lo que es el Panathinaikos. El trabajo es de mucho tiempo atrás. Siempre hay ajustes, pero Sergi sabe lo que hemos hecho, los ajustes y todo lo que hemos preparado", indicó.

En una temporada con tanta entrada y salida de jugadores, por las lesiones, el trabajo de los técnicos se ha complicado mucho.

"La dificultad la plasmo en que sólo me importa el equipo. Claro que me importan mis jugadores, los lesionados y los que no se han lesionado. Sí es verdad que me hubiera gustado que no se lesionaran. Hay que buscar su puesta a punto, de él (de Llull) y de el equipo con él. Esto añade dificultad al trabajo de entrenador, pero el equipo ha trabajado muy bien a lo largo de la temporada", comentó.

A Laso se le preguntó si la lesión de Facundo Campazzo había acelerado el regreso de Llull.

"No con Llull sino con cualquier jugador no pensamos en el partido en el que le queremos meter, sino en el que le podemos meter. Cada jugador es diferente. Le queríamos recuperar cuanto antes en su mejor estado de forma. Pensar en un partido u otro era imposible. Si fuera por Sergi habría jugado mucho antes. Pero hay que seguir unas directrices médicas. Sergi se ha entrenado a altísimo nivel en los últimos quince-veinte días", aseguró.

Laso también habló del Panathinaikos.

"Es un equipo muy físico y atlético. El primer partido se acabó rápido, pero supimos reaccionar en el segundo. Va a ser durísimo", explicó.

"El equipo de Xavi tiene muchas armas. Calathes y James son muy desequilibrantes, después tienen tiro con KC Rivers, Lojeski, Denmon y pívots rápidos y fuertes con Singleton, Gist, Payne o Antetokounmpo. Eso le permite utilizar diferente variables. En defensa su capacidad atlética le permite hacer varias cosas distintas. Sabemos que van a hacer cosas nuevas, como nosotros también las intentaremos", siguió.

Y tampoco faltaron alusiones a los dos primeros partidos.

"El primer partido terminó en nada, con el 20-0. No tuvo mucha historia, nos sacaron de la pista, 1-0 y terminado. En el segundo estuvimos más sólidos en defensa, movimos mejor el balón. Ahora empieza un partido de cero y vamos a tener que hacer las cosas muy bien", confirmó.

La vuelta de Llull puede ser una buena carta, al menos en lo moral.

"La afición está encantada de que vuelva Sergi y yo como entrenador también. Creo que está preparado, por eso está en el equipo. Pero mañana todo esto no nos da nada, el partido empieza cero a cero igual", comentó.

Al técnico se le pidió que adelantará cuales serán sus consejos a Llull cuando vaya a salir al partido.

"Le diré que se lo pase bien y que juegue como siempre lo hace. Puede tener un mal día, seguro, pero quiero que disfrute. Así hay muchas opciones de que lo que haga sea bueno para el equipo", afirmó.

Rudy Fernández y su futuro fue otro de los asuntos que se le plantearon.

"Rudy es un jugador muy castigado por las lesiones en los últimos años. Siempre digo que los números no es lo que más transmite en la pista. El descanso del verano le vino bien, en cuanto a su futuro, el único que veo es el partido de mañana", finalizó Pablo Laso.