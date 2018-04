Paulí: "Hay ánimo de revancha con Tenerife; la derrota en su casa fue dura"

Las Palmas de Gran Canaria, 26 abr (EFE).- El jugador del Herbalife Gran Canaria Oriol Paulí ha señalado que toda la plantilla tiene "ánimo de revancha" con el Iberostar Tenerife, después de la derrota sufrida en el encuentro de la primera vuelta de la Liga Endesa, que calificó de "dura" (92-71).

"Aparte de que el partido de este domingo es un derbi, con lo cual es un encuentro súper importante, los dos equipos nos estamos jugando mucho y pelearemos al máximo, y creo que se verá un encuentro muy bonito. Queremos llevarnos la victoria, porque todavía nos duele el partido que perdimos en Tenerife", ha reconocido.

Paulí ha asegurado que se encuentra muy bien físicamente tras superar su prolongada lesión en el tobillo de su pie izquierdo.

"Ahora solo me falta coger el ritmo de partidos y confianza, lo cual no es fácil después de estar parado durante tanto tiempo, pero cada vez me voy encontrando mejor y tengo ganas de alcanzar mi mejor nivel para ayudar al equipo", ha manifestado.

El jugador internacional del Herbalife considera básico estar concentrados el domingo para que rivales como Javier Beirán, entre otros, no puedan hacer daño en el plano ofensivo.

"Si nosotros estamos concentrados y con el máximo esfuerzo no nos tiene que meter tantos puntos ni Beirán ni cualquiera de sus compañeros, porque cuando estamos unidos y hacemos nuestro trabajo somos un equipo muy sólido, y aquí en casa no es fácil hacernos puntos", ha indicado.

Paulí está convencido de que el domingo ganará el equipo que se esfuerce al máximo en el plano físico.

"Evidentemente, hay aspectos técnicos en los que incidirá y nos ayudará nuestro entrenador, Luis Casimiro, pero creo que el hambre de ganar, el esfuerzo y la motivación es lo que te hace ganar estos partidos. Nosotros iremos con esa ambición, porque ya digo que aún nos duele la derrota que sufrimos en Tenerife", ha dicho.

El jugador del Herbalife está convencido de que ante el Iberostar gozarán del incondicional apoyo de sus seguidores, que previsiblemente acudirán en mayor número que lo que es habitual a la cancha del barrio de Siete Palmas con ocasión de este derbi regional.

"En un partido así no hay mucho que decirles a nuestros aficionados ya que es un derbi. Desde que llegué a Gran Canaria noté la rivalidad sana entre las dos islas, y esta temporada ya hubo un ambiente muy bonito en Tenerife, aunque estoy seguro de que se superará en el Gran Canaria Arena, donde nos va a apoyar todo el mundo", ha finalizado.