Norel, baja en los últimos 4 partidos, duda para jugar ante el Real Madrid

San Sebastián, 30 abr (EFE).- La derrota del Delteco Gipuzkoa Basket ante el San Pablo Burgos no ha traído graves consecuencias para los vascos, que tienen todo a favor para lograr la permanencia de forma matemática en las próximas jornadas, aunque precisarán la ayuda de su líder Henk Norel, quien ha causado baja en los cuatro últimos partidos y es seria duda ante el Real Madrid.

El saldo no ha sido muy negativo para los donostiarras sin su mejor hombre, ya que ganaron de forma sorprendente en casa del Tenerife y en San Sebastián hicieron lo propio con Obradoiro, para luego caer con lógica en el Palau y ser sorprendidos por un buen San Pablo Burgos en casa.

La situación clasificatoria del equipo de Porfi Fisac no se ha visto muy alterada, por tanto, con la baja de un jugador tan importante como es el segundo más valorado de toda la ACB, pero el GBC sí dejó pasar una gran oportunidad para confirmarse como equipo ACB para la temporada próxima.

El Delteco sigue, al menos, firme en defensa y líder de rebotes de la Liga Endesa, un valor que le tiene que seguir procurando algunas alegrías en este tramo final de la temporada.

El partido de ayer dejó una sorprendente, por decepcionante, actuación del base Keny Chery, el mejor hombre de los vascos en los encuentros sin Norel, que había ayudado a paliar la baja del holandés y que ante los burgaleses valoró negativamente con -5.

La presencia de Norel la próxima jornada en casa del Real Madrid no es ni mucho menos segura porque el club no tiene intención de arriesgar lo más mínimo, salvo que sea imprescindible, algo que no parece vaya a producirse si los rivales del GBC, sobre todo Bilbao Basket, siguen fallando.