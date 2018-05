Raúl López: "Los últimos resultados han hecho que buscáramos la última bala"

Bilbao, 1 may (EFE).- Raúl López, director deportivo del RETAbet Bilbao Basket, admitió que "los últimos resultados" han sido los que han provocado que el club haya buscado "la última bala" para alcanzar la permanencia en la Liga Endesa con el relevo de Veljko Mrsic en el banquillo por el hasta ahora asistente Jaka Lakovic.

"La confianza con Veljko ha sido del cien por cien, pero sabemos que el cambio de entrenador suele ser un revulsivo y hemos interpretado que es el momento de hacerlo", ha señalado López tras el primer entrenamiento dirigido por el entrenador esloveno.

El máximo responsable deportivo admitió sentir una "frustración grande" por la delicada situación del equipo bilbaíno, en posiciones de descenso a cuatro jornadas para el final de la fase regular, sobre todo porque considera que "podía haber hecho más" en la competición.

"Sigo pensando que había equipo para más, aunque a lo mejor hay gente que no lo piense. Les he visto entrenar y su actitud y sé que eso es lo que te suele llevar a tener cierto éxito, pero cuando entras en situaciones de nervios, ansiedad y presión no todo el mundo la sabe llevar", explicó el exjugador.

Por otro lado, López aseguró que la destitución de Veljko Mrsic "no fue una decisión fácil" porque el técnico croata "ha sido un ejemplo" y su "implicación desde el principio" en el proyecto bilbaíno "ha sido máxima".

"Pero estamos en un momento complicado y entendíamos que un cambio y un revulsivo podía ayudar a afrontar estos últimos partidos con algo más de garantías. A veces en el deporte hay momentos en los que tienes que buscar soluciones de este tipo", añadió.

"Nos hubiese gustado incorporar a algún jugador, pero esta es la única opción que queda. Jaka conoce al equipo desde el inicio, sabe en lo que puede haber fallado y esperemos que pueda encontrar esa tecla. Los jugadores están implicados y aunque no estén en su mejor momento son jugadores de calidad", subrayó

En esa misma línea se expresó el presidente del Bilbao Basket, Koldo Mauraza, quien confesó que solo puede "hablar maravillas" de un Mrsic del que "todo han sido facilidades" para asumir el relevo.

"Siempre nos ha dicho que si él era el problema no había problemas por su parte. Creía que este cambio de entrenador podía ser un detonante para competir mejor y que nos puede ayudar a cambiar el chip y ser mas competitivos en Santiago", explicó el dirigente.

"Santiago es una final para nosotros. Primer vamos a centrarnos solo en ese partido y luego ya pensaremos que lo que nos depara el futuro", respondió Mauraza cuestionado sobre las consecuencias para el club de un hipotético descenso a la LEB.