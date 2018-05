Riley vuelve a mostrar toda su clase y diplomacia entorno a Whiteside

Miami (EE.UU.), 30 abr (EFE).- La figura del legendario Pat Riley volvió a mostrar toda su clase, esta vez como directivo, al valorar el desempeño de los Heat de Miami durante la primera ronda de los playoffs, y en especial la de su jugador franquicia, el polémico pívot Hassan Whiteside.

Riley, como presidente de los Heat, aunque fue directo y dijo todo lo que tenia que decir y más, lo hizo con la contundencia, la clase y la seriedad de un ejecutivo que sabe el potencial deportivo y humano que hay dentro de la plantilla del equipo de Miami.

El mensaje que Riley dejó muy claro fue Whiteside no estuvo nunca, durante la serie contra los Sixers de Filadelfia, preparado física o mentalmente para disputarla y mantener un duelo eficaz con el pívot camerunés Joel Embiid.

"Cuando llegamos a los playoffs, no creo que estuviera listo", estableció Riley en su charla con los periodistas, seis días después de que el equipo de Miami fuese eliminado (4-1). "No estaba en buena forma. Se encontraba falto de fondo físico y lo que es más importante, mentalmente no se sentía listo para la batalla de los playoffs, lo que hizo que tampoco nosotros nos pudiésemos concentrar como equipo".

Whiteside jugó solo 76 minutos en los cinco partidos contra Filadelfia y tuvo problemas para contener a Embiid, quien promedió 18,7 puntos; 10,3 rebotes y 3,0 bloqueos por partido, a pesar de perderse los primeros dos de la serie mientras se recuperaba de la operación de la rotura ocular que sufrió en el ojo izquierdo.

El pívot titular de los Heat, que todavía tiene dos años más de un contrato de cuatro que firmó por 98,4 millones de dólares, se quejó públicamente sobre su papel y su falta de minutos de juego después que el equipo de Miami sufrió la derrota en el tercer partido disputado como local.

"No voy a darle ninguna clase de excusa", señaló Riley. "Pero la temporada (de Whiteside) comenzó con una lesión, y durante todo el año hubo un dilema de algún tipo".

Whiteside no tuvo la mejor suerte con las lesiones durante la temporada y no quiso usar una rodillera que el equipo médico de los Heat le aconsejaron que se pusiese, decisión que para nada le ayudó a ser más competitivo dentro del campo.

Pero al margen de la eliminación deportiva, el peor efecto que quedó con la falta de aportación de Whiteside fue el enfrentamiento que mantuvo con el entrenador Erick Spoelstra, algo que el propio Riley destacó, a la vez que aconsejó al jugador que cuando antes solucione ese problema.

De acuerdo a Riley, Whiteside necesita hacer cambios importantes y reparar su relación con Spoelstra, su discípulo preferido y hombre de total confianza dentro de la organización.

"La desconexión entre (Whiteside) y Spo existe, eso va a llevar una discusión entre ellos y tanto el entrenador como el jugador deben tenerlo en cuenta", argumentó Riley.

El legendario directivo admitió que son varias las interrogantes que se presentan en el conflicto entre Spoelstra y Whiteside que deben tener respuesta positiva.

"¿Cómo transformará Hassan su pensamiento, el 99 por ciento del mismo, para obtener el tipo de mejora que Spo quiere para poder ser eficaz? ¿Cómo puede Spo transformar su pensamiento cuando se trata de ofensa, defensa y minutos de acción u otras circunstancias?, se interrogó el propio Riley.

Tras el pobre rendimiento que Whiteside tuvo en el quinto partido de la serie y las fuertes críticas que recibió, Spoelstra salió en su defensa tres días más tarde durante su conferencia de prensa de fin de temporada, diciendo que Whiteside "luchó y se esforzó" a través de sus lesiones durante la temporada.

Spoelstra también subrayó que la "narrativa y las historias" sobre Whiteside son "injustas".

Mientras que el propio Riley si quiso dejar muy claro que si Whiteside y Spoelstra necesitan una intervención para resolver sus problemas de relación, él se encargará de eso.

"Estoy convencido que podemos mejorar muchísimo como equipo de cara a la próxima temporada y ese será el objetivo por el que ya hemos comenzado a trabajar de cara al próximo sorteo universitario", agregó Riley.