Mumbrú: "Jaka lleva con nosotros todo el año y nos conoce mejor que nadie"

El capitán del RETAbet Bilbao Basket, Alex Mumbrú, valoró el cambio de entrenador de su equipo, el relevo de Veljko Mrsic por su ayudante Jaka Lakovic, y dijo que el nuevo técnico lleva "todo el año" con la plantilla y la "conoce mejor que nadie".

"Lo que está claro es que Jaka lleva con nosotros desde principio de temporada, desde septiembre, y nos conoce mejor que nadie. Sabe cuales son nuestras debilidades y nuestras fortalezas", dijo Mumbrú en una comparecencia ante los medios en la misma cancha de Miribilla antes de que comenzase el entrenamiento de la tarde de este jueves.

Mumbrú explicó que "lo que está intentando Jaka" en los primeros entrenamientos tras hacerse cargo del equipo el martes es "simplificar las cosas, sobre todo intentar recuperar el estado anímico que se genera con las derrotas".

Y ya en lo técnico, "explotando nuestras virtudes, tratando de esconder nuestros defectos" y siendo "positivos". "Todo lo que venga tiene que ser positivo, todo lo que sea negativo hay que dejarlo fuera. Hay que estar positivos hasta el final siendo conscientes de donde estamos y de que no dependemos de nosotros. Pero no tenemos que pensar en los demás sino en ganar nuestros partidos, que es últimamente es lo que nos está costando", reflexionó.

Sobre la decisión del relevo en el cargo de entrenador, Mumbrú quiso dejar a un lado a la plantilla: "No estamos para tomar decisiones de estas ni para plantearnos si está bien o está mal, estamos para entrenar y tratar de ganar el partido al Obradoiro".

El alero campeón del mundo asume la situación límite del RETAbet Bilbao, que deber ganar dos partidos más que el Zaragoza para salvarse de un descenso que tiene a un triunfo el equipo maño y con la diferencia de puntos particular perdida a falta de solo cuatro jornadas.

Pero no se da por descendido porque "todo el mundo sabe que en las últimas jornadas pasa de todo". "No dependemos de nosotros, pero no tenemos que pensar más allá de Obradoiro. Tenemos que preparar el partido sabiendo de la importancia que tiene, pero lo que necesitamos es ganar al Obradoiro, hacer nuestra faena y luego ya veremos jornada a jornada como van los otros resultados", apuntó.

Mumbrú, por último, quiso "agradecerle al club" la decisión de fletar autobuses para que la 'marea negra' pueda apoyar al equipo en Santiago en un número que el Bilbao Basket calcula en unos "200 aficionados".

"Para nosotros es muy importante jugar en Miribilla y hay que agradecerle al club la iniciativa. Ver allí a nuestra gente sería muy importante", dijo.

En todo caso, ve a su equipo "preparado para ganar el partido" del sábado en Santiago (19:00 horas) porque le ve "entrenando muy bien, con mucho ritmo", a pesar de estar al final del peor año en lo deportivo en el tiempo que lleva en Bilbao. "Hemos pasado momentos duros, pero siempre hemos estado a buen nivel y deportivamente seguramente este es el año más complicado", admitió.