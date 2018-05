Carrasco tacha de "indigno" el partido de su equipo frente al Baskonia

Sevilla, 8 may (EFE).- El entrenador del Real Betis Energía Plus, Javi Carrasco, ha asegurado que afronta el partido de este miércoles ante el Real Madrid, adelantado de la penúltima jornada, "queriendo cambiar la cara del equipo ante un rival de nivel 'top' porque lo del otro día (frente al Baskonia) fue indigno".

Los 44 puntos de desventaja de los béticos fue la mayor diferencia cosechada en casa en la historia del club, que se produjo, en opinión de Carrasco, porque hubo "una bajada de brazos que no puede volver a ocurrir", como le han dicho los jugadores, quienes "no han puesto excusas ni han echado balones fuera".

Una derrota en la cancha del líder supondría el descenso virtual, que no matemático todavía, del Betis Energía Plus, por lo que su técnico ha pedido "un paso al frente" para "pensar que la Liga no ha terminado" porque "mientras haya opciones, aunque sean pequeñas, hay que intentarlo".

Sin embargo, para Javi Carrasco, la mejora de actitud en estos tres partidos restantes "es una cuestión de dignidad, de ser profesionales", por lo que espera que sus jugadores muestren "más deseo que el Real Madrid" para "hacer un partido serio en defensa e intentar que ellos no puedan correr".

El preparador verdiblanco confirmó las bajas para mañana del escolta Alfonso Sánchez y del ala-pívot serbio Nikola Gacesa, lesionados, mientras que el base estadounidense Askia Booker "también es duda" a causa de un golpe en la cresta ilíaca, por lo que "si llega, no estará al cien por cien".

Este encuentro se adelanta a causa de la final a cuatro de la Euroliga que disputa el Real Madrid dentro de diez días y Carrasco ha lamentado que "jugar el miércoles viene en el peor momento", de modo que hará "las rotaciones buscando el mayor equilibrio posible" para "mantener un alto nivel físico".

"Necesitamos a todos los jugadores enchufados. Aunque fallar es parte del juego, la falta de intensidad es inaceptable. Lo primero es querer y luego, poder. Tenemos que insistir por todos los medios lo importante que es dar una buena imagen, ser respetuosos con el club. Tenemos que intentar ganar en Madrid por dignidad", concluyó.