Valencia recupera a San Emeterio y Vives pero Van Rossom será baja dos semanas

Valencia, 11 may (EFE).- El Valencia Basket espera poder recuperar tras varias semanas de baja a Fernando San Emeterio y a Guillem Vives en el choque del domingo ante el Movistar Estudiantes pero el cuerpo técnico cree que no podrá contar con Sam Van Rossom en las próximas dos semanas.

"Fernando ha hecho casi todos la semana a pleno rendimiento, aun no tiene ritmo pero tiene su calidad y seguro que va a tener minutos si no pasa nada de aquí al domingo", confirmó Jaume Ponsarnau, entrenador ayudante de la primera plantilla.

El técnico también explicó que aunque Guillem Vives, que arrastraba una lesión de tobillo, se ha entrenado media semana con el equipo no ha podido acabar ninguna sesión.

"Pero una de sus virtudes es la inteligencia y sin estar al cien por cien puede aportarla. Hay que ser pacientes pero esperamos que el domingo nos pueda ayudar un poco", anunció.

El técnico dijo también que el alemán Tibor Pleiss, que sufrió una lesión muscular en la fascia derecha hace algunas semanas, se ejercitará este viernes con sus compañeros por primera vez y que sus sensaciones marcarán si puede estar en el partido del domingo.

Ponsarnau no quiso desvelar nada sobre la lesión de rodilla derecha que sufre Rafa Martínez, que el club no ha especificado. "No puedo decir nada mas estamos en un proceso de recuperación y los próximos dÍas van a ser clave para conocer el alcance real de la lesión", apuntó.

Respecto a Van Rossom, que sufrió una distensión en los isquiotibiales de la pierna izquierda a principios de esta semana, señaló que "va bien pero las expectativas, que no el diagnóstico, son de dos o tres semanas".