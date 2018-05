82-83. El Unicaja cae ante el Zaragoza y se complica el pase a los playoff

Málaga, 12 may (EFE).- El Unicaja no pudo vencer al Tecnyconta Zaragoza y cayó derrotado por un ajustado 82-83 en un partido donde Gary Neal fue el gran protagonista con 37 puntos; con este resultado, los malagueños no se clasifican para los playoff y tendrán dos últimas oportunidades antes del final de la temporada regular.

Los locales dominaron sin complicaciones durante el primer cuarto del partido con Jeff Brooks a la cabeza (10 puntos), el buen manejo de la pelota por parte del conjunto dirigido por Joan Plaza les permitió a los malagueños llegar al segundo tramo con 9 puntos de ventaja sobre el Tecnyconta (23-14).

Pero el protagonismo del Unicaja se vio eclipsado por la técnica de Gary Neal, que metió al Zaragoza en el partido, recortó distancias ante los verdes y obligó a Joan Plaza a pedir tiempo muerto (35-30 Min. 17), la igualdad se impuso en la cancha malacitana y el partido llegó al descanso completamente abierto (37-36).

El inicio del tercer tramo supuso la continuación de la igualdad en la pista del José María Martín Carpena y con un Neal desatado, que acabó poniendo a los suyos por delante en el electrónico aprovechándose de los errores del Unicaja (42-43 Min. 25); así, el partido se convirtió en un intercambio de canastas entre ambos equipos y un triple de Dragan Milosavljevic zanjó el tercer tiempo con una ventaja, escueta, para los cajistas (59-56).

El último tramo del partido fue no apto para cardiacos, la pelota viajó de canasta a canasta sucesivamente y Neal se proclamó rey del Carpena con más de 30 puntos y colocó a una canasta a los de Zaragoza a falta de cuatro minutos para el final del partido (74-72).

El Tecnyconta tomó la iniciativa y en el 37' Neal, de nuevo, puso a los visitantes por delante en el electrónico (76-77 Min. 37), la luz se le apagó al Unicaja y a falta de 28 segundos para el final el electrónico reflejó un doloroso 80-83 que les alejaba a los malagueños del playoff.

La última la tuvo James Augustine para los cajistas, pero el tiro no pudo sumar tres puntos y los de Joan Plaza acabaron cayendo derrotados por un ajustado 82-83, con este resultado al Unicaja solo le quedan dos opciones para clasificarse para los playoff: el encuentro ante el Andorra en Málaga y ante el Joventut lejos de las tierras malagueñas.

- Ficha Técnica

82 - Unicaja (23+14+22+23): Díaz (0), Díez (4), Nedovic (13), Brooks (17), Augustine (12) -cinco inicial-, Okouo (0), McCallum (6), Salin (16), Milosavljevic (4), Shermadini (2), Waczynski (6) y Suárez (2).

83 - Tecnyconta Zaragoza (14+22+20+27): Barreiro (3), Neal (37), Rey (2), Bjelica (15), Bellas (0) -cinco inicial-, Stoll (6), Triguero (4), Mazalin (0), Michalak (4), De Jong (8), Ennis (4) y Blums (0).

Árbitros: García González, García Ortiz y Mendoza.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima segunda jornada disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga ante 6.012espectadores.