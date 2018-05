Sergio Rodríguez: "Estoy muy orgulloso de haber jugado en la NBA con 20 años"

El base del CSKA Moscú Sergio Rodríguez aseguró a Efe, en relación a la posible marcha del jugador del Real Madrid Luka Doncic a la NBA, que está "muy orgulloso" de haberse ido a la liga estadounidense con 20 años.

"Son decisiones personales. Cada uno tiene que ver el momento. Yo estoy muy orgulloso de haber jugado en la NBA y de haberlo hecho con 20 años, de haber madurado como jugador y como persona", dijo el español en el pabellón del CSKA.

Rodríguez, que jugó en su primera etapa en Estados Unidos en los Portland Trail Blazers, los Sacramento Kings y los Knicks de Nueva York (2006-2010), y en una segunda en los Sixers de Philadelphia (2016-17), subrayó que "la NBA es la mejor liga del mundo, donde están los mejores jugadores".

"Como competidor, como jugador de baloncesto, uno de los máximos es estar en la NBA. Me ha dado unas tablas que no hubiera tenido si no hubiera ido a la NBA. Y él, que haga lo mismo, que haga lo que más le llene en cada momento y que disfrute", señaló.

El base canario aseguró que, gracias a su "enorme talento" y al hecho de estar en un "club ganador como el Real Madrid", el esloveno ha podido crecer y convertirse "en uno de los mejores jugadores de Europa".

"Doncic lleva muchos años en el club y sabe lo que es el Real Madrid. Ha estado durante varios años subiendo al primer equipo y sintiéndose parte de un club ganador", insistió.

Además, destacó que Doncic, con el que coincidió en el equipo blanco, "es un gran chaval", con "la cabeza muy bien amueblada", lo que le ha ayudado a "llevar muy bien una situación que no se corresponde con su edad".

Considera que en la NBA "no hay tanta presión por ganar, ya que no hay ascensos y descensos", son 30 los equipos que compiten en la liga y "no todos tienen el mismo nivel".

Tampoco lamenta su decisión de abandonar en 2016 el Real Madrid para regresar a la NBA, ya que guarda "un gran recuerdo de esa temporada" que pasó en Filadelfia.

"Yo creo que las cosas pasan por algo. El año que fui a Filadelfia pasó porque tenía que pasar. Lo aproveché para vivir la experiencia. Y ahora también disfruto de la experiencia. No me planteo dónde debería estar o no", señaló.

Rodríguez se considera "afortunado" de poder elegir situaciones que eran "inimaginables" cuando era un niño y de desarrollar su carrera "en los mejores equipos de Europa y de la NBA".

El internacional español, que recaló esta temporada en el equipo moscovita, se enfrentará a Doncic en las semifinales de la Eujroliga en Belgrado.

Según todos los analistas, Doncic será uno de los primeros elegidos en el sorteo universitario estadounidense que se celebrará el 21 de junio.