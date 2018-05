Kokoskov asegura que "admira" a Doncic, pero no lo compara con Ayton

Kokoskov asegura que "admira" a Doncic, pero no lo compara con Ayton

Phoenix (EE.UU.), 14 may (EFE).- El nuevo entrenador de los Suns de Phoenix, el serbio estadounidense Igor Kokoskov, reconoció durante su presentación oficial ante los medios de comunicación, que sentía una gran "admiración" por el joven base esloveno del Real Madrid, Luka Doncic, pero que no podía compararlo con ningún otro jugador universitario.

Kokoskov fue categórico cuando dijo que conocía a la perfección a Doncic, lo ha entrenado con la selección nacional de Eslovenia, equipo que el dirige y con el que ganó el título del pasado Eurobasket, y sabía de todo lo mucho que puede ya ofrecer como jugador a sus 19 años.

Pero no podía hacer lo mismo del pívot bahameño Deandre Ayton, de 19 años, que se proyecta como otro jugador universitario que puede ser el número uno en el próximo sorteo de la NBA, selección que podrían tener los Suns, equipo que al poseer la peor marca durante la temporada regular, cuentan con más posibilidades de ganar el próximo sorteo de la lotería.

"No puedo comparar a estos dos jugadores porque al que realmente conozco es a Luka (Doncic). He sido su entrenador", subrayó Kokoskov. "He tenido ya la oportunidad de ver algunos vídeos de las mejores acciones del otro jugador, y aunque soy un profesional que nunca rehuyo de dar a conocer mis opiniones, en este caso, creo que debe haber otros dentro de la organización que deben saber más de Ayton porque lo han visto jugar más veces".

Kokoskov insistió que lo más importante es que los Suns puedan ganar el sorteo de la lotería y luego tener la opción de elegir con el número uno al jugador que más pueda aportar al equipo de cara al futuro.

Los Suns, con apenas 21 victorias durante la pasada temporada regular --peor marca de la liga--, cuenta con un 25 por ciento de probabilidades de conseguir los derechos de la primera selección y el 64,2 de escoger entre los tres primeros, aunque también podría quedarse con los derechos del cuarto seleccionado, que es el peor resultado al que puede acceder durante el sorteo de la lotería.

Los Suns ya han designado para estar presente en el mismo como su representante, al alero novato Josh Jackson, que en el pasado sorteo universitario fue elegido con el número cuatro.

Aunque Kokoskov no quiso entrar en el debate sobre que jugador, entre Doncic y Ayton, es mejor, si fue categórico a la hora alabar todo el talento que posee el equipo que actualmente milita en el Real Madrid, a quien muchos seguidores de talento de la NBA ya han calificado como el mejor prospecto que ha llegado hasta ahora de Europa al sorteo universitario.

"Lo llamamos niño prodigio", señaló Kokoskov. "Es una estrella en ascenso. Luka es jugador con mucho talento, que lo demuestra con la habilidad que posee a la hora de pasar el balón, que es la parte más difícil que tiene el deporte del baloncesto y también la que más cuesta enseñar".

Kokoskov explicó que para ser un buen pasador debes entender el juego.

"Eso es lo que sucede con Luka (Doncic)", destacó el nuevo entrenador de los Suns. "Es realmente único y especial a esa edad para entender bien el juego y ser un jugador de equipo".

Pero además Kokoskov subrayó que otra de las grandes virtudes que posee Doncic es que puede jugar en distintas posiciones por lo que se convierte en un jugador completo.

"No necesariamente juega como base armador, pero es un creador de juego que hace que todos los demás sean mejores en la cancha, y eso es algo que solo lo pueden conseguir las grandes estrellas", subrayó Kokoskov.

Sin embargo, algunos observadores de talento han cuestionado la altura de Doncic y su condición atlética, que tal vez le pueda impedir que llegue a ser una estrella en la NBA.

Pero Kokoskov también fue categórico al respecto y dijo que para nada comparte ese tipo de preocupaciones.

"Afortunadamente lo que hoy ofrece no es el producto final de Luka Doncic", valoró Kokoskov. "Tiene 19 años. Si me preguntas, '¿tiene espacio para mejorar en cada aspecto de su juego de baloncesto?' Él puede ser mejor en cada uno de las facetas del juego".

Kokoskov dijo que si hay alguien que conoce al joven jugador esloveno es él y por lo tanto su análisis es de haberle visto como ha evolucionado.

"Es un gran pasador. Puede ser mejor. Es un buen tirador. Puede ser mejor. ¿Puede mejorar su cuerpo?. No hay dudas", aseguró Kokoskov. "Creo que hay mucho espacio en su forma de jugar y todo el talento que posee para que pueda mejorar".

Por Vincent Maserrat