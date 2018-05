Tarakánov: "El Real Madrid es más fuerte bajo los aros que el CSKA"

El legendario jugador del CSKA Moscú y de la selección soviética, Serguéi Tarakánov, reconoció este martes a Efe que el Real Madrid, rival de los moscovitas en la Final a Cuatro, "es más fuerte bajo los aros".

"El CSKA tiene un problema bajo los aros. Tavares, Ayón y Reyes cogen muchos rebotes. El Real Madrid es más fuerte en esa faceta. Esa es su mayor amenaza. Puede que no metan muchos puntos, pero controlan la zona", señaló.

Tarakánov, que militó en el CSKA durante más de una década (1979-1990), pero nunca pudo alzarse con la antigua Copa de Europa, se muestra "muy preocupado" por el estado físico del francés Nando de Colo y el estadounidense Kyle Hines.

"Estoy muy preocupado, al igual que el resto de la afición. No sabemos en qué estado se encuentran. Cuando De Colo y Hines no juegan, no hay potencia ni hay dominio en el juego. Son jugadores claves. Su ausencia se nota mucho", comentó.

Opina que es imposible saber cuál es el estado de forma de ambos jugadores hasta que salten a la cancha ante el Real Madrid el viernes en Belgrado.

Sergio "Llull es un gran jugador, pero no creo que esté al cien por cien. Es muy difícil volver después de una grave lesión, aunque seguro que ayudará mucho a su equipo. Con De Colo pasa lo mismo. La diferencia es que el francés llegará sin apenas jugar", señaló.

Recordó los cuartos de final ante el Khimki, eliminatoria en la que los moscovitas sufrieron mucho precisamente debido a la ausencia de ambos jugadores.

"Sergio Rodríguez fue clave entonces. Cuando era necesario, especialmente en los dos primeros partidos, anotó los puntos clave. Sergio fue la estrella y demostró lo gran jugador que es cuando más le necesitábamos", destacó.

Sólo tiene una crítica para el español: "Me gusta mucho su juego. Sólo retiene demasiado la pelota".

"Los dos equipos se parecen en que, en cuanto tienen la menor ocasión, corren y lanzan de tres", explicó.

Y destaca que Doncic, pese a su juventud, juegue de manera regular a un gran nivel, aunque considera que está por ver si "resistirá la presión" y la gran atención a la que se verá sometido por la prensa y los "scouts" de la NBA en la capital serbia.

Tarakánov, que acaba de cumplir 60 años, recuerda con nostalgia los partidos contra el Real Madrid, que siempre atraían una gran atención en la URSS.

"El Real Madrid era y es un club legendario. Los partidos contra los españoles siempre eran diferentes a cualquier otro. No había equipos griegos como ahora", dijo.

Recuerda, en particular, al "motor" del equipo blanco en aquellos tiempos, Juan Antonio Corbalán, a Brabender, a Fernando Martín, Romay, Llorente y a Rafa Rullán, "todos jugadores de talento".

"Lo bueno del Real Madrid es que su base siempre eran jugadores españoles. Las estrellas eran los jugadores de casa y los extranjeros estaban para sumar, aunque los tuvieron muy buenos como Dalipagic o Petrovic", resalta.

Pese a la rivalidad histórica entre el CSKA y el Real Madrid que entierra sus raíces hace más de medio siglo, Tarakánov destaca que "siempre nos llevamos muy bien y con la selección pasaba lo mismo".

"No hubo nunca enemistad con los jugadores del Madrid. Y con los españoles igual. Siempre nos recibían calurosamente. Sentían una gran admiración por la selección soviética", señala.

La amistad sigue perdurando y, de hecho, en su última visita a España estuvo con José Biriukov, nacido en la URSS de madre española, y se reunió con Corbalán y Llorente.

"Con Biriukov seguimos en contacto. Nos reunimos a menudo con los del Madrid. Tengo casa en Marbella. Me gusta mucho España, la comida y el sol", asegura.

El amor por España es extensible a otros jugadores soviéticos como Sabonis, Homicios, Tijonenko y Marciulonis, que también tienen vivienda en ese país.

"Eso no puede ser casualidad. Cuando me retiré, viajé a Málaga por negocios. Alquilamos una casa y los cocineros me reconocieron. Cinco años después de mi retirada, Los que me acompañaban no se le creían", comenta ufano.

En cuanto al hecho de que su CSKA no brillara en Europa, cree que la culpa fue de que jugaban siempre con pequeños y que cuando Tkachenko llegó al equipo ya no era tan dominante como en el Stroítel de Kiev.

"Siempre jugábamos con clubes europeos que tenían dos americanos. Estábamos en desventaja", opina.

Cree que los tiempos han cambiado y, a diferencia de entonces, ahora "hay muchos más clubes que pueden ser campeones de Europa como los griegos o los turcos".

"Sólo el Real Madrid y el CSKA se mantienen desde aquellos tiempos. Los españoles y soviéticos siempre apostamos por el talento y la rapidez", insiste.

Tarakánov, un alero muy alto para su tiempo, ya que medía 2,01 metros, considera que antes "había más improvisación" y que ahora el baloncesto "es más programado y atlético".

Amante de las motos, reparte su tiempo entre sus negocios, su agencia de representación de jugadores y sus colaboraciones con la prensa escrita y la televisión.