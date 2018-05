Laso: "Han cambiado muchas cosas respecto al año pasado"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en poner tierra de por medio respecto al partido de semifinales que el año pasado jugaron Real Madrid y Fenerbahce en Estambul, en el que los turcos ganaron con claridad, afirmando que "han cambiado muchas cosas".

"Somos jugadores diferentes, equipos diferentes, han cambiado muchas cosas respecto al año pasado. Lo único igual es que se enfrentan Fenerbahce y Real Madrid", dijo Laso.

"Para nosotros es un placer estar aquí. Vamos a jugar la Final de la Euroliga y estoy orgulloso de mis jugadores. Nos enfrentamos a un gran equipo. De dieciséis equipos que comenzamos esta temporada en la Euroliga sólo quedamos Fenerbahce y Real Madrid", comentó a modo de presentación.

Al entrenador del Real Madrid se le hizo ver la enorme diferencia de aficionados que habrá en las gradas del Stark de Belgrado.

"¿Cuantos kilómetros hay de Estambul aquí y cuantos desde Madrid? El viaje es más difícil para los nuestros y el Fenerbahce tiene a su hinchada aquí, pero al final somos cinco contra cinco. Nos hubiera gustado tener a más pero estamos acostumbrados y sabemos que nos van a apoyar desde la lejanía", aseguró Laso.

Tras el partido contra el CSKA, el técnico habló del corazón de sus jugadores.

"Jugar con el corazón, como hicieron los chicos ante el CSKA, es algo que consigue con tiempo y trabajo. Ayer jugamos con corazón, pero a este nivel no se juega sin corazón. Me siento orgulloso de mi equipo, de mis jugadores. Se nos valora por el resultado, pero como entrenador valoro otras situaciones", indicó.

A Laso se le preguntó por lo que había aprendido cuando fue jugador de Zeljko Obradovic en el Real Madrid.

"Me cuesta decir una sola cosa. Fue un aprendizaje diario. Eran detalles que igual eran una tontería pero funcionaban. Teníamos un gran equipo, Zeljko no se quedó más con nosotros y podíamos haber hecho un gran equipo. Como jugador fue genial tener a Zeljko como entrenador. Muchas cosas de las que aprendí las he aplicado luego como entrenador", declaró.

"Siempre recuerdo el partido que ganamos en la Recopa; yo estaba jugando muy bien y a falta de 2 minutos para terminar y con 11 puntos de ventaja me sentó. Lo habría matado. Luego entendí que ya había hecho mi trabajo y me sentó para descansar". siguió.

Para Laso y el Madrid será la cuarta final en seis años.

"Hay pocos secretos, trabajar cada día, que te guste lo que haces y tener la ambición de querer ganar. Tanto Fenerbahce como Real Madrid, además de tener grandes jugadores, somos dos grandes equipos que han trabajado mucho para estar aquí. No es cuestión de un día. Por eso el Madrid es reconocible y reconocido, igual que el Fenerbahce", observó.

El formato de Final a Cuatro en la Euroliga también se sometió a su criterio.

"Siempre hay personas a las que les fusta más un formato que otro. Estamos los mejores equipos de Europa en una ciudad que vive y ama el baloncesto, qué más se puede pedir", afirmó.

Y sobre el baloncesto moderno, el técnico del Real Madrid también dejó su punto de vista.

"Baloncesto es baloncesto y se aprende cada día. Si jugara el mismo baloncesto que hace 30 año no jugaría una final. Cada día el baloncesto es más moderno. El mundo evoluciona y el baloncesto más", resaltó.

Luka Doncic y la experiencia que acumula ya fue otro de los asuntos que trató Laso.

"Luka jugó una maravillosa temporada el año pasado y ésta ha mejorado. El año pasado estaba asombrado por todo lo que pasaba alrededor de la Final a Cuatro. Ahora ya sabe lo que es, tiene experiencia, pero también 19 años", finalizó Pablo Laso.