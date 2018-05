126-85. Curry anota 35 puntos y los Warriors destrozan a los Rockets

Oakland (California, EE.UU.), 20 may (EFE).- El base Stephen Curry hizo honor a su condición de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga y con 35 puntos recuperó la condición de líder de los Warriors de Golden State que vencieron por paliza de 126-85 a los Rockets de Houston en el tercer partido de las Finales de la Conferencia Oeste.

La victoria les permite ponerse al frente de la serie con ventaja de 2-1 al mejor de siete y el cuarto partido se jugará el próximo martes en el mismo escenario del Oracle Arena.

Además de Curry, que anotó cinco triples y estuvo prefecto en el tercer cuarto con 7 de 7 (18 tantos), el alero Kevin Durant logró 25 tantos, dominó seis balones bajo los aros y repartió seis asistencias como segundo máximo encestador.

"El equipo salió mentalizado que necesitábamos ganar, jugar buena defensa y ayudar a Curry a que fuese eficaz en el ataque", declaró Durant. "En cuanto mostramos esa consistencia en el campo, todo empezó a estar a favor nuestro".

Mientras que el ala-pívot Draymond Green se impuso en el juego interior al conseguir un doble 10 puntos, 17 rebotes y seis asistencias, que permitieron a los Warriors llegar a 16 triunfos consecutivos en su campo en partidos de la fase final.

La racha es una nueva marca en la historia de la NBA al superar los 15 que lograron los Bulls de Chicago desde el 27 de abril de 1990 hasta el 21 de mayo de 1991.

Otros tres jugadores de los Warriors tuvieron números de dos dígitos, incluido el escolta Klay Thompson que aportó 13 puntos, a pesar que sólo anotó un triple.

Pero Thompson se colocó con 1.786 puntos anotados en la fase final y superó al legendario Rick Barry en el segundo puesto (1.776).

Mientras que Curry también superó a Barry (699) en el primer lugar con 712 canastas anotadas en los partidos de los playoffs en la historia de los Warriors que tienen marca de 36-5 en su campo desde el 2015.

El escolta James Harden con 20 puntos y nueve asistencias fue el líder de los Rockets que nunca estuvieron metidos en el partido a partir de la recta final del primer cuarto después que los Warriors ya se pusieron con parcial de 31-22.

Harden, que fue la primera opción ofensiva de los Rockets careció de inspiración, y tampoco la tuvo el base Chris Paul que logró un doble-doble de 13 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias, pero ambos se combinaron para 12 canastas en 32 tiros de campo.

"No hicimos buen baloncesto ni a nivel de grupo ni en el apartado individual porque no jugamos defensa y nuestro ataque no estuvo eficaz", declaró Mike D'Antoni, entrenador de los Rockets. "Ellos hicieron un buen trabajo tanto en defensa como a la hora de atacar, además de contar con buenos minutos de sus reservas".

El pívot suizo Chris Capela logró 13 puntos al anotar 6 de 9 tiros de campo y capturó ocho rebotes, siendo el jugador más consistente de los Rockets, pero nunca pudo en el duelo individual dentro la pintura con la labor de Green.

Los Rockets como equipo tampoco estuvieron bien bajo los aros al capturar 41 rebotes por 49 de los Warriors que tuvieron siete tapones por cinco de Golden State.

"Subimos la intensidad de nuestro juego, ajustamos el esfuerzo defensivo y ahí estuvo la clave de hacer mejor baloncesto que en el segundo partido", declaró el entrenador de los Warriors Steve Kerr. "Siempre es importante comenzar la serie en tu campo con victoria, pero además si lo haces jugando un buen baloncesto es doble motivo de satisfacción".

Sin embargo, Kerr reiteró que la eliminatoria está muy lejos de haber concluido porque los Rockets son un equipo que tiene todos los recursos para ganar en cualquier momento.

Antes del partido, ambos equipos guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado viernes en la escuela preparatoria de Santa Fe, localidad que se encuentra a 45 kilómetros al sur de Houston, y donde un estudiante mató a nueve de sus compañeros y a un profesor tras disparar indiscriminadamente.