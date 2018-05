Manuela Carmena recibe a la plantilla del Real Madrid de baloncesto

Madrid, 21 may (EFE).- La plantilla del Real Madrid de baloncesto visitó el Ayuntamiento de la capital de España para ofrecer al consistorio el título de la Euroliga conquistado en Belgrado tras imponerse en la final del torneo al Fenerbahce turco.

Los jugadores, acompañados del presidente del club, Florentino Pérez, fueron recibidos por la alcaldesa, Manuela Carmena, que felicitó al equipo por el título continental y le deseó que siga conquistando más en el futuro.

"Me entusiasma de verdad saber que formáis un equipo, que habéis hecho una gesta. Tenéis que ser conscientes de que esta décima copa es un hito extraordinario. No puedo por menos que daros las gracias. Sois muy grandes. Yo no sé dónde vamos a llegar, esto es imparable. Espero que venga la once, la doce...", destacó.

Florentino Pérez valoró el gran trabajo del equipo en una campaña marcada por las lesiones y aseguró durante su discurso que la décima Copa de Europa representa una buena parte de los valores de la entidad: "Este es el éxito de un equipo forjado en el talento, en la humildad, en el trabajo, en la amistad y en el compromiso con el Real Madrid".

"Siempre que estamos aquí con un nuevo título recordamos lo que este club representa para la ciudad de Madrid. Llevamos el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo y aceptamos con enorme responsabilidad ser embajadores del espíritu y los valores de esta ciudad. Una ciudad maravillosa, plural y abierta al mundo que nos enorgullece representar", dijo.

El capitán del equipo, Felipe Reyes, también tomó la palabra.

"Para nosotros siempre es un placer venir aquí, siempre nos acogéis con los brazos abiertos. Ojalá podamos repetir muchas visitas de estas porque eso querrá decir que hemos conseguido muchos éxitos y eso es bueno para el madridismo. Parecía que iba a ser un año muy complicado, muy difícil, en el que tuvimos la importante lesión de Sergio Llull. Luego las de Kuzmic, Randolph y Ayón que nos ponían el camino muy difícil".

"Pero lo bueno que tiene este equipo, este grupo humano, es que sabe reponerse a todas las adversidades y salvar esos obstáculos. Este año hemos demostrado ser un equipo en mayúsculas, que ha sabido luchar ante todo eso y ha llegado a la 'Final Four' en las mejores condiciones posibles", manifestó.