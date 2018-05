Calderón: "Este barco se hundía a mitad de temporada y aquí estamos ahora"

José Manuel Calderón arranca este jueves el camino para convertirse en el segundo jugador español en alzarse con un anillo de la NBA, una tarea titánica para su equipo, los Cleveland Cavaliers, aferrados a un LeBron James en el mejor momento de su carrera, frente a los todopoderosos Golden State Warriors.

Warriors y Cavaliers se ven las caras por cuarto año consecutivo, pero esta vez los campeones del Este han llegado a la fase final de forma improbable, superando constantes trompicones en forma de lesiones y traspasos.

El base español, de 36 años, es consciente de ello y, de hecho, aseguró a Efe que "el barco se hundía a mitad de temporada".

El extremeño, rodeado de prensa internacional en la jornada de atención a los medios, se refiere así a la situación que vivía el equipo (con marca de 31-22 por entonces) antes de que el pasado 8 de febrero se produjera la llegada de George Hill, Larry Nance Jr., Jordan Clarkson y Rodney Hood.

Aquellas operaciones llevaron también a la salida de Isaiah Thomas, Channing Frye, Jae Crowder, Derrick Rose e Iman Shumpert. "El barco se venía tambaleando y se hundía a mitad de temporada", reconoció el director de juego. "Pero lo hemos sacado adelante varias veces y aquí estamos ahora. Somos un equipo duro y sabemos que vamos a seguir compitiendo y luchando hasta el final", indicó.

Tras esos cambios, el conjunto de Ohio acabó la temporada con un registro de 50-32, pero llegados los "playoffs", las dificultades reaparecieron con una primera ronda a siete partidos ante Indiana.

Después, los Cavaliers "barrieron" a Toronto y, en la Final del Este, sobrevivieron en el séptimo partido a los Celtics. "Nos ha costado mucho llegar aquí. Ha sido un camino muy difícil, pero hemos crecido como equipo y llegamos en un muy buen momento", declaró Calderón, para quien lograr el anillo "sería increíble".

"Y ser el segundo español en lograrlo tras Pau Gasol... pues como si fuera el décimo. Es algo muy importante. Sería un sueño hecho realidad, pero ya hemos cumplido otro sueño, que era llegar a las Finales. Ahora toca ir poco a poco, pasito a pasito", agregó.

El último escollo, no obstante parece casi insalvable: los Golden State Warriors de Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y compañía, que vienen de superar "in extremis" a los Houston Rockets en la final del Oeste.

"Lo importante es jugar en equipo. Tenemos una plantilla suficientemente amplia para plantarles cara. Tienen muy buenos jugadores, pero tenemos nuestras bazas y, si sabemos llevarlas a nuestro terreno, podemos ir ganando partidos", declaró el de Villanueva de la Serena.

Tras 13 temporadas en la NBA, Calderón vive este momento con gran ilusión y totalmente concentrado aun sin saber si disfrutará de buenos minutos sobre la pista (Indiana); si se quedará en el banquillo (Toronto), o si saldrá unos instantes con todo ya decidido (Boston).

"Dependerá de cómo jueguen ellos, si con grandes o pequeños, pero yo estoy listo para ayudar en todo momento, como ya he demostrado. Las Finales dan muchas vueltas y hay que estar tranquilo y preparado. Si no me necesitan, igual es que va bien la cosa", valoró.

Si los Cavaliers se alzaran con el título, no cabe duda de que LeBron James entraría con toda justicia en el debate sobre el mejor jugador de la historia, aunque para Calderón, el alero ya está "ahí arriba". "Muchas veces, al hablar del número de títulos, puede cambiar la opinión de la gente, pero lo que él está haciendo en su decimoquinta temporada... Creo que ya está ahí arriba", manifestó, recalcando que, en su opinión, James es un jugador más completo que Michael Jordan.

"Sí, por todo lo que hace. Es muy difícil cada noche ser el máximo anotador, máximo reboteador, máximo asistente y defender, a la vez, al mejor del equipo contrario. Son muchas cosas. Puede haber mejores anotadores o mejores en otros apartados, pero en su conjunto... no se le acercan muchos", indicó.

Calderón ha sido testigo directo de los milagros y la intachable ética de trabajo de su compañero desde que arrancó la pretemporada con una concentración en Santa Bárbara (California).

Su preparación, su mentalidad, la atención a su físico, su esfuerzo en el gimnasio, su liderazgo sobre la pista, el estudio de sus rivales...

"Tiene la misma actitud cada día. Es alucinante. No cambia ni siquiera a sus 33 años, cuando juega 48 minutos en el séptimo encuentro de la Final del Este, en su partido 100 de la temporada", señaló el base.

Pero, ¿qué ocurriría si "el rey", nacido en Akron (Ohio), decidiera dejar el equipo este verano? "Pase lo que pase, nadie puede criticar nada. Ha llevado a este equipo a cuatro Finales seguidas. Ojalá se quede. Al final, esta es su casa", finalizó.