Calderón: "LeBron es, probablemente, el más completo de todos los tiempos"

Oakland (EE.UU.), 31 may (EFE).- El base español José Manuel Calderón, que debutó hoy en unas Finales de la NBA con derrota a domicilio por 124-114 contra los Golden State Warriors, dijo a Efe que LeBron James, autor de 51 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, es, probablemente el jugador más completo de todos los tiempos.

"Es difícil decir quién es el mejor, pero él es el más completo de todos, probablemente", afirmó el extremeño en los vestuarios del Oracle Center. Al respecto de la actuación del alero, una de las mejores jamás vistas en las Finales, señaló: "No ha estado mal".

Los Cavaliers estuvieron muy cerca de sorprender a los Warriors en el primer partido de la eliminatoria, que pudo haberse decantado a favor de los visitantes si J.R. Smith no se hubiera despistado en los instantes finales, en los que pensó que los suyos habían ganado el partido.

"Ha sido una indecisión, no supo si tirar o pedir tiempo muerto, pero no pasa nada. Son cosas que pasan. También fallamos un tiro libre justo antes y no señalaron finalmente la falta en ataque de Kevin Durant. Son cosas que pueden ir para un lado u otro, y hoy han ido para su lado", manifestó.

A pesar de ese sabor amargo, Calderón afronta el segundo partido con optimismo debido a la magnífica imagen mostrada por los Cavaliers.

"Hemos seguido bien el plan que teníamos para poder ganar en este pabellón", señaló. "Hemos forzado la prórroga y hemos tenido oportunidades para ganar, pero seguiremos luchando y mejorando ciertas cosas en las que vamos a trabajar estos días. Estoy contento por el esfuerzo", declaró.

El base, que jugó unos segundos al final del partido, indicó que el bloque ha quedado "tocado" por haber rozado la victoria, pero asegura que mantendrán el objetivo de sacar un partido en Oakland, ya sea el segundo, el quinto o el séptimo.

"Hemos estado antes en esta situación y nos vamos a mantener igual de tranquilos", sostuvo.