Martínez: ´Ellos son los claros favoritos´

Madrid, 12 jun (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Kirolbet Baskonia, no dudó en ponerse la piel de cordero y en señalar al Real Madrid como claro favorito en la final de la Liga Endesa que comenzará este miércoles (21.00 horas).

"Estamos muy contentos de estar aquí. Ha sido un camino largo y duro y estamos muy orgullosos de tener esta oportunidad. El Madrid ha dominado la Liga Regular con mucha ventaja y son los campeones de Europa, así que son los claros favoritos", dijo Martínez.

El Baskonia llega a la final después de ocho años ausente.

"La verdad es que hace pocas horas que acabamos la semifinal y no he tenido mucho tiempo para pensar en nada de esto. A los jugadores les veo que tienen la misma mentalidad de siempre y no he visto ni un atisbo de conformismo, sino muchas ganas de hacer las cosas bien".

"Sabemos contra quién jugamos y tendremos que hacer un 'play off' casi perfecto, pero tenemos ganas de intentarlo y conseguirlo", aseguró.

Pedro Martínez repetirá final, el año pasado con el Valencia y este con el Baskonia.

"Estoy muy orgulloso de representar a este club. No soy demasiado partidario de mirar atrás. Lo que haya pasado afortunada o desgraciadamente, ya es historia", finalizó el técnico del Kirolbet Baskonia.