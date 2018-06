Ponsarnau: ´Vamos a hacerlo muy bien´

Valencia, 12 jun (EFE).- Jaume Ponsarnau, que este martes fue presentado como nuevo primer entrenador del Valencia Basket, afirmó que van a "hacerlo muy bien" y se mostró convencido de que el equipo tendrá éxito en una campaña que aseguró que no supone un ciclo nuevo sino la continuidad al que empezó hace dos veranos cuando llegó al club como entrenador ayudante.

"Vamos a hacerlo muy bien, podéis apuntarlo", señaló Ponsarnau en la rueda de prensa de presentación, en la que dijo estar muy contento y agradecido por tener esta oportunidad. "No os defraudaré", aseguró a los responsables del club.

"Llevo el polo del club y no una americana porque yo sigo: esto empezó hace dos años cuando llegué. He adquirido muchos conocimientos de los jugadores, del club y de la gente. Este ciclo no empieza hoy, sino que empezó hace dos años", señaló.

El técnico catalán explicó que su filosofía tiene dos pilares "exigir y convencer". "Respecto a la exigencia, tengo que asumir esa responsabilidad pero creo que con la respuesta de los jugadores no va a haber problema", explicó.

"Respecto a convencer a los jugadores, he tenido una posición mas cercana y tengo más opciones de saber lo que quieren", añadió Ponsarnau, quien destacó que debe contagiarles de "ser mañana mejores que hoy".

De hecho, dijo que en el tránsito de ser segundo entrenador a primero más que dificultades ve ventajas, porque conoce al equipo, al grupo y al club y recordó que ya vivió esta misma situación cuando se hizo cargo del Manresa.

"Estábamos terceros por la cola y me dieron la responsabilidad. Este tipo de relación ya la tenía con los jugadores y lo hicimos bien. Se trata de centrarnos en los objetivos en los que coincidimos", dijo.

"Ilusión, ganas y confianza son las tres palabras que se me ocurren para ser más de lo que somos y sólo hay un valor que lo hace posible: la humildad. Es el mejor argumento para trabajar lo mejor posible cada día", añadió.

En cuanto al juego del equipo dijo que los entrenadores "no podemos ir con nuestro manual y decir 'vamos a jugar así', tenemos que adaptarnos a las virtudes que tenemos y estos dos años de experiencia me sirven porque qué les va mejor a estos jugadores".

Ponsarnau dijo que entendía que haya aficionados que no compartan su nombramiento. "Les respeto tanto que voy a demostrarlo con hechos pero mi objetivo no soy yo sino que la gente esté contenta con nuestros jugadores. Se trata de que consigamos que los jugadores no vean el aro con un diámetro de 55 cm sino de un metro", resumió.

El técnico mostró su "máximo respeto" a Txus Vidorreta, al que sustituye en el banquillo y del que fue ayudante y aseguró que "ha sido una temporada con muchas dificultades y ha tenido que hacer un trabajo de adaptación muy importante".

También tuvo un recuerdo para Pedro Martínez, que le llamó en el verano de 2016 para ser su asistente "cuando no tenía en equipo y sólo podía esperar otro año en casa a ver si alguien destituía al entrenador".

"Fue una temporada de máximo crecimiento que me sirvió para ser mucho mejor entrenador", explicó.

Vicente Solá, presidente del Valencia Basket, explicó que la decisión de apostar por Ponsarnau como primer entrenador ha partido de la secretaría técnica con la idea de "dar continuidad al trabajo".

"Ya tiene una gran experiencia ACB, casi 250 partidos en la máxima categoría y cuenta con la ventaja añadida de haber sido parte importante de los éxitos de los últimos años y conocer la columna vertebral de la plantilla", recalcó.

El dirigente destacó su "profesionalidad y capacidad de trabajo" y se mostró convencido de que "es la opción adecuada" para un proyecto que seguirá "con los mismos objetivos de otros años".