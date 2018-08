Nelson: "Mi fuerte principal es la anotación, pero también puedo defender"

Las Palmas de Gran Canaria, 21 ago (EFE).- El jugador internacional británico del Herbalife Gran Canaria Luke Nelso, ha asegurado hoy que su fuerte principal es la anotación, aunque la temporada pasada también se convirtió en un buen defensor.

Nelson, de 23 años y 1,91 metros, que debutó en la Liga Endesa el pasado curso en calidad de cedido por el 'Granca' al Real Betis Energía Plus, ha sido presentado oficialmente en presencia del director deportivo de la entidad insular, Bernardino Pérez 'Berdi'.

"La pasada temporada viví una experiencia dura, porque tuve buenos momentos en la cancha al igual que mis compañeros, pero no supimos engrasar las piezas para funcionar bien como equipo y no estuvimos a la altura. Pese a todo, eso me ha servido de experiencia para no empezar de cero aquí", ha indicado el jugador.

Luke Nelson, que actúa de escolta y también puede hacerlo de base, ha reconocido estar "encantado" de hallarse en su nuevo equipo.

"Los compañeros son buena gente y me han dicho que en este club se le concede un valor importante a la persona, algo que me gusta. Somos buenos jugadores a nivel individual y ahora habrá que ver cómo nos compenetramos en la cancha", ha asegurado.

El británico considera que está en condiciones de convertirse en una buena pieza en el Herbalife.

"Puedo ser un anotador importante, aunque la temporada pasada también me di cuenta de que puedo ser un jugador de equipo, ya que mi envergadura y velocidad lateral me facilitan ser un buen defensor", ha reconocido.

Asimismo, Nelson piensa que reúne las condiciones necesarias para afrontar una temporada exigente en el Gran Canaria, que tiene otras aspiraciones bien diferentes a las del Real Betis.

"Desde que estoy en categoría júnior cada año voy dando un pasito adelante intentando lograr mis objetivos, por lo que tengo confianza plena en que estoy preparado para este gran reto. Ahora deberé demostrarlo a los periodistas y aficionados", ha señalado.

El escolta también fue preguntado por si podría desempeñar un papel relevante en las primeras jornadas ligueras en sustitución del lesionado sueco Marcus Eriksson.

"Intentaré hacer lo que me diga el entrenador en cada momento y, aunque mi fuerte principal es la anotación, si un jugador falta por lesión o baja su rendimiento y tengo que suplirlo intentaré hacerlo lo mejor posible", ha apuntado.

Nelson también se ha referido a su nuevo equipo, al que conoce bien ya que la temporada pasada se midió en dos ocasiones al mismo en Liga.

"Tiene buenos jugadores y ahora falta explotar la fortaleza de cada uno. Por otro lado, la afición de la isla ya sabía que estaba cedido en el Betis y noté un poquito de apoyo, aunque no demasiado porque estaba con el rival. El ambiente fue increíble y lo pasé muy bien aquí", ha señalado.

En cuanto a la posibilidad de ausentarse durante la temporada debido a las convocatorias de las ventanas FIBA, ha asegurado que en su caso no jugará con su país hasta noviembre.

En tal sentido, Berdi Pérez ha revelado que el Herbalife sí se verá afectado en el próximo mes de septiembre.

"Desgraciadamente nos serán convocados varios jugadores nacionales y comunitarios, lo cual no es una buena noticia para nuestra preparación de pretemporada y, además, corremos el riesgo de que algún jugador vuelva lesionado, como ya nos ha ocurrido. Las ventanas son un problema que tendrá que solventar la FIBA", ha indicado.